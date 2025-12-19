Další eskalace? V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

U Izmitu na západě Turecka našli ruský průzkumný dron Orlan-10, informují tamní média. Objevili ho místní obyvatelé a nahlásili úřadům. Ty rozjely vyšetřování. Tento týden je to v zemi už druhý incident spojený s cizími bezpilotními letouny. V pondělí turecké stíhačky sestřelily dron letící z Černého moře.
Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (28. října 2025)

Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (28. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (23. října 2025)
Ruské drony Orlan-10 mají dolet až 600 kilometrů a dosahují rychlosti 100 kilometrů v hodině. Obyvatelé ho našli ve venkovské oblasti u Izmitu. Ten leží východně od Istanbulu na západě Turecka. Podle informací místních médií byl letoun neaktivní a zdánlivě netknutý. Nyní se zjišťuje, zda nouzově přistál, měl technickou poruchu nebo ho někdo sestřelil.

Tento týden už turecké stíhačky F-16 zasahovaly u cizího dronu, který letěl z Černého moře a blížil se k městu Çankiri na severu země. V tureckých vodách se také v září našel námořní dron a drony v poslední době útočí na lodě a tankery, které tudy plují.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už proto varoval Rusko i Ukrajinu, která přinejmenším za některými útoky stojí, aby se podobným akcím vyhýbaly.

Ruský dron Orlan-10 se obvykle nasazuje ve skupinách po dvou nebo třech, kde první dron provádí průzkum, druhý elektronický boj a třetí slouží jako transpondér přenášející zpravodajské informace do řídicího centra, uvádí portál Türkiye Today.

