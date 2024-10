Izrael se pokouší o nelegální invazi, zuří Turci. Znepokojen je Kreml i Madrid

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ovšem, že sledujeme pozorně to, co se děje v Libanonu. Ale NATO tam zjevně nemá žádnou konkrétní roli,“ řekl Rutte novinářům před tím, než převzal vedení Severoatlantické aliance. „Jako aliance jsme v úzkém kontaktu s našimi tamními spojenci a očekáváme, že nepřátelské akce skončí co nejdříve,“ dodal.

Turecké ministerstvo zahraničí vyzvalo Izrael, aby své vojáky z Libanonu co nejrychleji stáhl. „Porušení suverenity a územní celistvosti pozemním útokem Izraele představuje pokus o nelegální invazi,“ uvedla turecká diplomacie podle agentury AFP. „Rada bezpečnosti OSN musí zajistit respektování mezinárodního práva a přijmout nezbytná opatření proti tomuto útoku, jehož cílem je okupace Libanonu,“ dodalo turecké ministerstvo. Upozornilo také, že se obává nové migrační vlny.

Obavy z další destabilizace regionu vyjádřil také mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, který zmínil i další izraelský vzdušný úder na syrskou metropoli, při němž podle syrských médií zemřeli tři civilisté. „Jsme nadále hluboce znepokojeni,“ řekl Peskov podle agentury Reuters. Dodal, že Moskva je v trvalém kontaktu s Damaškem.

„Samozřejmě odsuzujeme takové útoky proti svrchovanému státu,“ uvedl s odkazem na izraelské údery v Libanonu, které cílí na militantní hnutí Hizballáh, a v Sýrii, kde izraelská armáda ostřeluje pozice proíránských milicí, jež jsou spojencem Hizballáhu.

„Tento nesnesitelný konflikt se musí už zastavit. Nemůžeme připustit, aby se válka stala normálním způsobem vztahů mezi zeměmi Blízkého východu,“ řekl dnes španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. „K dosažení míru existuje pouze jeden způsob: respektování mezinárodního humanitárního práva. Tato spirála násilí se musí zastavit,“ dodal.

Před důsledky možné „rozsáhlé pozemní operace“ v Libanonu varovala mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR) Liz Throssellová. „Ozbrojené násilí mezi Izraelem a Hizballáhem eskalovalo a přineslo už hrozivé následky pro civilisty. Obáváme se, že rozsáhlá izraelská pozemní invaze do Libanonu jen zhorší jejich utrpení,“ řekl Throssellová novinářům v Ženevě podle AFP.

Izraelská armáda zesílila před dvěma týdny letecké útoky na libanonské území, kde cílí na militantní hnutí Hizballáh. V úterý zahájila i pozemní operaci na jihu Libanonu, kterou označila za omezenou a přesně zacílenou na zničení pozic Hizballáhu, který ostřeluje sever Izraele.

Operaci podpořil americký ministr obrany Lloyd Austin, který si telefonoval se svým izraelským protějškem Joavem Galantem. Shodli se na nutnosti odstranit v jižním Libanonu zázemí pro možný útok Hizballáhu na sever Izraele, uvedl Pentagon po telefonátu obou ministrů krátce poté, co Izrael oznámil zahájení pozemní operace. Washington zároveň varoval Írán, aby se nepokoušel rozšířit konflikt do širšího blízkovýchodního regionu.