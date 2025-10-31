Turecký soud potrestal tragický požár v hotelu. Jedenáct lidí dostalo doživotí

Autor: ,
  14:40aktualizováno  14:40
Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem v souvislosti s požárem, který v lednu zabíjel v hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Při neštěstí v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí utrpělo zranění.
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)

Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
Lidé a příbuzní se účastní pohřbu plavkyně Fenerbahce Vedia Nil Apakové a její...
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
24 fotografií

Mezi odsouzenými jsou majitel hotelu či manažer zařízení, kteří jsou podle soudu zodpovědní za vícečetná porušení bezpečnosti. Informovala o tom agentura Bianet. Doživotní tresty dostali i místostarosta města Bolu a velitel městských hasičů.

Požár vypukl kolem půl čtvrté ráno místního času 21. ledna v hotelu Grand Kartal v lyžařském středisku Kartalkaya, které leží asi 40 kilometrů od Bolu. Podle vyšetřovatelů začalo hořet v hlavní kuchyni v prostoru, kde se dělaly prezentace vaření k pobavení hostů.

Restaurace byla v době požáru už zavřená, ale policie zjistila, že na místě zůstala v rozporu s předpisy plynová lahev, kterou navíc personál správně neuzavřel. Vyšetřování také ukázalo, že v noci, kdy se tragédie stala, nefungoval požární alarm. Také některé plynové instalace neodpovídaly předpisům.

V jedenáctipatrovém hotelu bylo v době požáru na 240 registrovaných hostů. Luxusní hotel, kde noc stála několik set eur, byl téměř plný, protože krátce předtím začaly v Turecku dvoutýdenní školní prázdniny. Hasičům tehdy ztěžovalo práci také umístění hotelu ve svahu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.