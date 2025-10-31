Turecký soud potrestal tragický požár v hotelu. Jedenáct lidí dostalo doživotí

Mezi odsouzenými jsou majitel hotelu či manažer zařízení, kteří jsou podle soudu zodpovědní za vícečetná porušení bezpečnosti. Informovala o tom agentura Bianet. Doživotní tresty dostali i místostarosta města Bolu a velitel městských hasičů.
Požár vypukl kolem půl čtvrté ráno místního času 21. ledna v hotelu Grand Kartal v lyžařském středisku Kartalkaya, které leží asi 40 kilometrů od Bolu. Podle vyšetřovatelů začalo hořet v hlavní kuchyni v prostoru, kde se dělaly prezentace vaření k pobavení hostů.
Restaurace byla v době požáru už zavřená, ale policie zjistila, že na místě zůstala v rozporu s předpisy plynová lahev, kterou navíc personál správně neuzavřel. Vyšetřování také ukázalo, že v noci, kdy se tragédie stala, nefungoval požární alarm. Také některé plynové instalace neodpovídaly předpisům.
V jedenáctipatrovém hotelu bylo v době požáru na 240 registrovaných hostů. Luxusní hotel, kde noc stála několik set eur, byl téměř plný, protože krátce předtím začaly v Turecku dvoutýdenní školní prázdniny. Hasičům tehdy ztěžovalo práci také umístění hotelu ve svahu.