Turecký „Turek“. Ministr uháněl na dálnici rychlostí 225 kilometrů za hodinu

Autor: ,
  12:56aktualizováno  12:56
Turecký ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu dostal pokutu a musel se omluvit poté, co na nové turecké dálnici jel rychlostí 225 kilometrů v hodině. Aféru podobnou rychlé jízdě českého europoslance Filipa Turka člen turecké vlády spustil tím, že se videem natočeným během jízdy pochlubil na sociálních sítích.

Ministr zveřejnil sestříhaný záznam jízdy po dálnici mezi Ankarou a městem Nigde jižně od metropole. Video podkresluje populární turecká píseň a projev prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chválící rozvoj infrastruktury za současné vlády.

Sám Uraloglu během rychlé jízdy v levém pruhu říká, že nebýt dálnice, byly by v oblasti stále kolony. Turecké zákony však povolují nejvyšší rychlost na dálnici 140 kilometrů v hodině, a tak zveřejnění videa vyvolalo mnoho pobouřených reakcí.

Do věci se vložila dopravní policie, která ministrovi vyměřila pokutu přes 9 tisíc lir (více než 5 500 korun). Uraloglu zveřejnil fotku pokutového lístku na síti X a doprovodil ji omluvou všem Turkům.

Český europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v dubnu zveřejnil fotografii, jak jede rychlostí vyšší než 200 kilometrů v hodině po dálnici D5. Úřady případ odložily bez jeho potrestání, Turek se za svůj čin nakonec omluvil.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.