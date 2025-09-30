Turečtí rybáři vylovili námořní dron. Bylo v něm 300 kilo výbušnin

Rybáři stroj spatřili asi 800 metrů od břehů Černého moře. Zapletl se jim do sítí, píše portál Türkiye Today. Původně se domnívali, že jde o malou rybářskou loď ze sklolaminátu. „Když jsme ji pomocí jeřábu vytáhli, uvědomili jsme si, že je to vojenská bezpilotní loď. Říkali jsme si, že by mohlo být něco uvnitř, ale protože při zvedání nic nevybuchlo, zavěsili ji na bok naší lodi a dotáhli na břeh,“ popsal rybář Halil Ibrahim Bozok.
Úřad trabzonského guvernéra pak dodal, že se loď našla u přístavu Yoroz v okrese Çarşibaşi. „Předmět byl přivezen do přístavu, přijala se nezbytná bezpečnostní opatření a uvědomily se týmy podvodní obrany námořnictva a další bezpečnostní jednotky,“ uvedl a občany varoval, aby se nedotýkali podezřelých předmětů na moři a zavolali policii.
K nálezu následně dorazili pyrotechnici včetně speciálního týmu z Istanbulu, kteří ve stroji objevili kolem 300 kilogramů výbušnin. Vyšetřování stále pokračuje, podle médií však dron patří ukrajinské armádě, která ho v pokračující válce s Ruskem využila proti nepříteli.
