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V Turecku havaroval minibus s turisty, mezi 17 zraněnými je i Češka

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  11:08aktualizováno  11:20
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Sedmnáct lidí včetně jedné české turistky utrpělo zranění při dopravní nehodě v turecké provincii Antalya. Turistický minibus se střetl s dvěma dalšími vozy, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok. Několik lidí skončilo v nemocnici, ale nejsou v ohrožení života.

Nehoda se stala v okrese Manavgat ve čtvrtek kolem 17:00 místního času (16:00 SELČ). Na základě oznámení byly na místo nehody vyslány policejní, hasičské a záchranné jednotky.

„Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, při níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře,“ potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Zranění, které hasiči vyprostili z vozidel, byli po poskytnutí první pomoci odvezeni sanitkami do nemocnice, uvedl turecký deník Hürriyet. Kromě české turistky jsou mezi nimi také turisté z Ukrajiny a řidiči minibusu i jednoho z dalších vozidel. Podle médií jsou však všichni zranění v dobrém zdravotním stavu.

Řidiče minibusu po poskytnutí zdravotní péče zadržela policie, která zahájila vyšetřování. Podle deníku by k objasnění okolností nehody měl přispět záznam z bezpečnostní kamery nedalekého obchodu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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