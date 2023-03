Turci se chlubí novým bezpilotním letounem. ANKA-3 bude skoro neviditelná

Turecko o víkendu představilo svůj nový bojový bezpilotní letoun ANKA-3. Na radaru bude téměř neviditelný. První let by měl absolvovat už letos na jaře. V minulosti se Turecko proslavilo svými drony Bayraktar, které výrazně zasáhly do začátku války na Ukrajině ve prospěch napadené země.