Turecko chce úplně zlikvidovat Kurdy v Sýrii. Je to jen otázka času, řekl ministr

„Situace v Sýrii se změnila. Domníváme se, že odstranění PKK a YPG je jen otázkou času,“ uvedl Fidan na pondělní tiskové konferenci s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safádím. Oba ministři spolu jednali o situaci v Sýrii po pádu vlády Bašára Asada na začátku prosince. Safádí podle agentury Anadolu vyjádřil pochopení pro turecké bezpečnostní obavy.

Turecko již mnoho let útočí v Sýrii na údajné příslušníky a základny PKK, kterou považuje Ankara za teroristickou organizaci. Tureckem podporovaní syrští povstalci pak bojují se Syrskými demokratickými sílami (SDF), jejichž hlavní součástí jsou prokurdské síly.

Turecko podle Fidana podporuje boj proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), která je stále aktivní na části syrského území. „Je velmi důležité, aby se IS znovu nepostavil na nohy,“ uvedl. Západní země ale varoval před tím, aby podporovaly v boji proti IS prokurdské milice. YPG v minulosti dostávaly zbraně a vojenskou podporu od Spojených států a evropských zemí v rámci vojenské ofenzivy proti IS.

Podle Safádího je nyní prioritním úkolem obnovit Sýrii a její suverenitu. „Zásadní je naplnit základní potřeby (Syřanů) a umožnit jim žít ve stabilitě,“ uvedl jordánský ministr zahraničí.