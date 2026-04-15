Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku devět lidí

Autor:
  17:00aktualizováno  17:09
Při střelbě na základní škole na jihu Turecka ve středu zemřelo osm dětí a jeden dospělý, informoval ministr vnitra Mustafa Çiftçi. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Úřady dříve hovořily o čtyřech obětech a dvaceti zraněných. Útočníkem byl podle místních médií žák této školy. Incident se odehrál ve městě Onikişubat v provincii Kahramanmaraş.

„Student dorazil do školy se zbraněmi, pravděpodobně otcovými, v batohu. Vstoupil do dvou učeben a bez rozmyslu zahájil palbu,“ řekl novinářům místní guvernér Mükerrem Ünlüer.

Turecká záchranka a policie zasahují ve městě Onikişibat. Na tamní základní škole střílel bývalý žák. (15. dubna 2026)
Bývalý student začal střílet ve škole v jihovýchodním Turecku
3 fotografie

Motiv a přesné okolnosti činu jsou zatím nejasné, případ vyšetřuje policie.

Podle místních médií byl šestnáctiletý útočník synem bývalého policisty a po činu spáchal sebevraždu. Místní tisk také informuje, že stav čtyř zraněných je kritický.

Jde o druhou střelbu ve škole na jihu Turecka v tomto týdnu, v zemi jsou přitom podobné incidenty na školách vzácné. V úterý na střední škole ve městě Siverek v jihovýchodní provincii Şanliurfa zranil její bývalý student šestnáct lidí, včetně deseti studentů a čtyř učitelů, a pak spáchal sebevraždu.

