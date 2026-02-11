Rvačka v tureckém parlamentu: opozice bránila ministrovi nastoupit do funkce

  21:40
Turecká opozice se ve středu v parlamentu pokusila zabránit novému ministrovi spravedlnosti Akinu Gürlekovi v nástupu do funkce. Gürlek jako istanbulský prokurátor vedl v posledních letech řadu zásahů proti opoziční straně CHP, které její příznivci považují za politicky motivované. Kvůli snaze zabránit přísaze nového ministra vypukla mezi vládními a opozičními zákonodárci strkanice.

Kancelář tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ve středu oznámila personální změny na dvou významných vládních postech. Vedle změny na postu ministra spravedlnosti Erdogan jmenoval také nového ministra vnitra. Tím se stal dosavadní šéf provincie Erzurum Mustafa Çiftçi.

Zákonodárci z hlavní opoziční strany CHP se perou se členy vládní strany AK během protestu proti nově jmenovanému ministru spravedlnosti Akinu Gürlekovi (není na snímku) v parlamentu v Ankaře v Turecku. (11. února 2026)
Nově jmenovaný turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek, obklopený poslanci vládní strany AK, kteří ho chrání před protestujícími poslanci opoziční strany CHP, skládá přísahu v parlamentu v Ankaře. (11. února 2026)
Turecká opozice se v parlamentu pokusila zabránit novému ministrovi spravedlnosti Akinu Gürlekovi v nástupu do funkce. (11. února 2026)
Zákonodárci z hlavní opoziční strany CHP se perou se členy vládní strany AK během protestu proti nově jmenovanému ministru spravedlnosti Akinu Gürlekovi (není na snímku) v parlamentu v Ankaře v Turecku. (11. února 2026)
Právě istanbulská prokuratura vede řadu vyšetřování namířených proti CHP. Kvůli obvinění z korupce byl loni zadržen tehdejší istanbulský starosta a kandidát na prezidenta CHP, která je největší opoziční stranou, Ekrem Imamoglu, který však čelí souběžně i dalším obviněním. V hledáčku istanbulské prokuratury však skončilo mnoho dalších představitelů opozice na místní úrovni.

Kritici tvrdí, že prokuratura a justice jednají na politickou objednávku vlády. Gürlekovo jmenování kritizoval šéf CHP Özgur Özel, který v tom vidí pokračování justičních kroků namířených proti jeho straně. „Nevzdáme se,“ uvedl šéf opoziční strany. Erdoganova vláda tvrdí, že turecká justice je nezávislá. Řadu procesů s odpůrci vlády ale kritizovaly mezinárodní organizace na ochranu práv.

