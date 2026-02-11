Rvačka v tureckém parlamentu: opozice bránila ministrovi nastoupit do funkce

Kancelář tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ve středu oznámila personální změny na dvou významných vládních postech. Vedle změny na postu ministra spravedlnosti Erdogan jmenoval také nového ministra vnitra. Tím se stal dosavadní šéf provincie Erzurum Mustafa Çiftçi.
Právě istanbulská prokuratura vede řadu vyšetřování namířených proti CHP. Kvůli obvinění z korupce byl loni zadržen tehdejší istanbulský starosta a kandidát na prezidenta CHP, která je největší opoziční stranou, Ekrem Imamoglu, který však čelí souběžně i dalším obviněním. V hledáčku istanbulské prokuratury však skončilo mnoho dalších představitelů opozice na místní úrovni.
Kritici tvrdí, že prokuratura a justice jednají na politickou objednávku vlády. Gürlekovo jmenování kritizoval šéf CHP Özgur Özel, který v tom vidí pokračování justičních kroků namířených proti jeho straně. „Nevzdáme se,“ uvedl šéf opoziční strany. Erdoganova vláda tvrdí, že turecká justice je nezávislá. Řadu procesů s odpůrci vlády ale kritizovaly mezinárodní organizace na ochranu práv.