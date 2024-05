Američana zadrželi v Istanbulu s 1 500 štíry a pavouky, přitom měl povolení

Údajného pašeráka Lorenza Prendiniho zatkla policie na istanbulském letišti v neděli večer, když v jeho zavazadlech našla našla 58 sáčků, v nichž bylo přibližně 1 500 štírů a pavouků včetně tarantulí, a také téměř devět desítek plastových lahví s blíže nespecifikovaným tekutým obsahem.

V prohlášení, které Prendini zaslal e-mailem agentuře AP, kurátor uvádí, že byl předvolán před soudce, kterému ukázal patřičná povolení, a byl posléze propuštěn bez obvinění. Prendini uvedl, že policie nerespektovala povolení turecké vlády k provádění výzkumu ve spolupráci s tureckými vědci.

„Policie zcela porušila řádný proces zatýkání a zdá se, že by mě ráda shledala před zraky veřejnosti vinným,“ ohradil se Prendini. Na webových stránkách Amerického přírodovědného muzea v New Yorku je uveden jako kurátor sbírek pavouků, štírů, stonožek a mnohonožek. Uvádí se tam, že jeho výzkum pavouků a štírů ho už zavedl do více než třiceti zemí světa.

Policie uvedla, že zabavení živočichové byli endemité, což znamená, že se přirozeně vyskytují pouze v dané oblasti – v tomto případě v Turecku. Policie uvedla, že jejich DNA by mohlo být zkopírováno a jejich jed by mohl byt použit k výrobě léků. Proto muže podezřívali z porušení zákona o pašování.

„Je zřejmé, že tyto látky mají vysokou finanční hodnotu, a proto je převážení těchto druhů živočichů do zahraničí přísně zakázáno,“ stojí v policejním sdělení. Například tržní hodnota jednoho litru léku získaného ze štířího jedu má hodnotu 10 milionů dolarů, píše Reuters.