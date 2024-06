Nečekaná pomoc Turků Řekům. Britové prý neměli osmanské povolení k vývozu soch

Turecko popřelo, že by z dob osmanské říše existoval výnos, který dovolil legálně vyvézt mramorové sochy z athénského Parthenonu do Velké Británie. Píše to řecký tisk, který prohlášení komentuje jako nečekanou pomoc Ankary v dlouhodobém sporu o vlastnictví soch mezi Řeckem a Britským muzeem. To vždy tvrdilo, že sochy nabylo zákonným způsobem.