Plameny připomínají lávu. U tureckých letovisek se rozhořely masivní požáry

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  11:31aktualizováno  11:31
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Turecké pobřeží pohltil oheň. Hasiči bojují s lesními požáry kolem měst Antalya, Adana, Mersin i Mugla. Evakuovat se musely stovky domácností, nejméně pět lidí také skončilo v nemocnici. Hasiči využili i letadla a bezpilotní letouny.

„Byla tu moje matka, otec a sestra. Zachránili jsme je. Dům úplně shořel. Nedá se nic dělat, taková je vůle Boží. Jejich zdravotní stav je dobrý. Matka s otcem byli venku, sestra uvnitř. Objal jsem ji a vynesl ven. Očekáváme pomoc od našich státních představitelů,“ popsal Süleyman Karaca, kterému shořel dům, v němž prožil dětství.

Turečtí hasiči bojují s požáry kolem města Antalya. (8. září 2026)
Turečtí hasiči bojují s požáry kolem města Antalya. Na snímku je želva, kterou se jim při tom podařilo zachránit. (8. září 2026)
Turečtí hasiči bojují s požáry kolem města Adana. (8. září 2026)
Turečtí hasiči bojují s požáry v provincii Mugla. (7. září 2026)
Turečtí hasiči bojují s požáry kolem města Antalya. (6. září 2026)
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V oblasti kolem turisty oblíbené Antalye nasadili hasiči kromě 110 vozů také pět letadel a více než deset vrtulníků. S lesním požárem, který se rozhořel v úterý a zhoršil ho i silný vítr, tam bojuje na 600 lidí, píše turecká agentura Anadolu.

V okolí musela policie evakuovat více než dvě stovky domácností, dva lidé pak skončili v nemocnici a šest dalších ošetřili zdravotníci na místě. Další tři zraněné odvezli z obce Serik. Více než dva tisíce obyvatel se také ocitlo bez elektřiny.

Oheň se z neznámých příčin rozhořel i kolem měst Adana a Mersin na východě Turecka. I tam hasiči do boje vyslali letadla včetně bezpilotních letounů a kromě toho také bagry nebo buldozery. V provincii Mugla už požáry dostali pod kontrolu a aktuálně spálenou půdu ochlazují.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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