Plameny připomínají lávu. U tureckých letovisek se rozhořely masivní požáry

„Byla tu moje matka, otec a sestra. Zachránili jsme je. Dům úplně shořel. Nedá se nic dělat, taková je vůle Boží. Jejich zdravotní stav je dobrý. Matka s otcem byli venku, sestra uvnitř. Objal jsem ji a vynesl ven. Očekáváme pomoc od našich státních představitelů,“ popsal Süleyman Karaca, kterému shořel dům, v němž prožil dětství.
V oblasti kolem turisty oblíbené Antalye nasadili hasiči kromě 110 vozů také pět letadel a více než deset vrtulníků. S lesním požárem, který se rozhořel v úterý a zhoršil ho i silný vítr, tam bojuje na 600 lidí, píše turecká agentura Anadolu.
V okolí musela policie evakuovat více než dvě stovky domácností, dva lidé pak skončili v nemocnici a šest dalších ošetřili zdravotníci na místě. Další tři zraněné odvezli z obce Serik. Více než dva tisíce obyvatel se také ocitlo bez elektřiny.
Oheň se z neznámých příčin rozhořel i kolem měst Adana a Mersin na východě Turecka. I tam hasiči do boje vyslali letadla včetně bezpilotních letounů a kromě toho také bagry nebo buldozery. V provincii Mugla už požáry dostali pod kontrolu a aktuálně spálenou půdu ochlazují.