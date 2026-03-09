Z Íránu šla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Podle ministerstva raketu zničily jednotky NATO rozmístěné ve východním Středomoří. Ankara uvedla, že „budou zavedena rozhodně a bez zaváhání všechna opatření proti hrozbám vůči území a vzdušnému prostoru naší země“.
Aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě, která začala 28. února. Poprvé se tak stalo 4. března. Íránská armáda minulý týden vystřelení rakety na Turecko popřela.
NATO nechalo rozmístit spojenecké protivzdušné systémy v Turecku v roce 2013 kvůli obavám z útoků v Sýrii. Ačkoliv se tato hrozba snížila, v Turecku se stále nachází například jeden španělský systém Patriot.
Írán v odvetě za izraelské a americké údery útočí na řadu států v regionu. Uvádí, že jeho cílem jsou vojenské infrastruktury, které slouží k útokům na íránské území. Turecko patří k zemím, které se snažily v uplynulých letech udržovat dobré vztahy s vládou v Teheránu. Íránské útoky na okolní státy Ankara kritizovala.
Američané uzavřeli konzulát v Adaně
Spojené státy uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v Adaně na jihovýchodě Turecka. Oznámilo to v pondělí americké velvyslanectví v Ankaře. Ministerstvo zahraničí umožnilo odjezd personálu, který není nezbytný pro fungování úřadu, a rodinných příslušníků diplomatů.
„Američané na jihovýchodě Turecka jsou důrazně vyzváni, aby ihned odjeli,“ uvedlo velvyslanectví. To uvádí, že v oblasti hrozí terorismus, ozbrojené konflikty a neodůvodněné zadržení. „Americký konzulát v Adaně pozastavil všechny své služby,“ dodalo velvyslanectví.
Americké ministerstvo zahraničí umožňuje odchod personálu, který není nezbytný, z diplomatických misí, například když má informace o tom, že mohou nastat nebezpečné podmínky. Podobný krok americké ministerstvo učinilo v případě personálu velvyslanectví v Izraeli den před zahájením úderů na Írán.
Na jihovýchodě Turecka žije silná kurdská komunita. Oblast má společnou hranici se Sýrií, Irákem a Íránem, který čelí izraelským a americkým úderům a současně provádí svou vlastní vojenskou odvetu.