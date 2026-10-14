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„Temný den pro celé Turecko.“ Policie přerušila vysílání televize, vláda dosadila správce

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  15:36aktualizováno  15:36
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Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....

Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV. (14. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....
Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....
Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....
Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....
19 fotografií
Turecká policie ve středu provedla razii v istanbulském sídle nejsledovanější zpravodajské stanice v zemi Halk TV. Vysílání bylo přerušeno a do vedení stanice byl dosazen vládou jmenovaný správce. Jedná se o další ze zásahů proti médiím kritickým vůči prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Šéf stanice Cafer Mahiroglu události označil za temný den pro celé Turecko.

Turecká prokuratura uvedla, že vydala zatykače na sedmnáct lidí, z nichž jedenáct zadržela. A to ve spojitosti s vyšetřováním Mahiroglua kvůli podezření z úplatkářství, praní špinavých peněz a manipulování s veřejnými zakázkami.

Mahiroglu obvinění odmítá s tím, že jsou nepodložená a politicky motivovaná. „Právo veřejnosti být informován je právě teď potlačováno z politických důvodů,“ řekl. „Využívání justice jako zbraně je tou největší újmou způsobenou Turecku,“ dodal šéf stanice.

Halk TV patří k opozičně orientovaným stanicím. Vysílat začala v roce 2005 a po několika prvních letech, kdy měla úzké vazby na stranu CHP, ji koupil podnikatel v textilním průmyslu Mahiroglu. Televize už v minulosti dostala několik napomenutí od tureckého Nejvyššího úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání (RTÜK), například za způsob, jakým informovala o známých masivních protestech v istanbulském Gezi parku.

„Policejní razie v televizní stanici za úsvitu a dosazení správce je něco, co dělají jen diktátoři,“ prohlásil také vůdce turecké opozice Özgür Özel z Nové strany. Ta vznikla teprve nedávno, a to poté, co soud svým nařízením odstavil Özela z vedení Republikánské lidové strany (CHP) a dosadil za něj jeho předchůdce Kemala Kiliçdaroglua.

I to opozice označuje za nedemokratické, přičemž ještě předtím CHP poznamenala ztráta oblíbeného starosty Istanbulu Ekrema Imamoglua. Ten skončil ve vězení a za údajné vytvoření korupční sítě, vedení zločinecké organizace, úplatkářství, zpronevěru, praní špinavých peněz, vydírání a manipulaci veřejných zakázek mu hrozí až dva tisíce let za mřížemi.

Zatčených novinářů neustále přibývá

Obvinění z finančních zločinů je v Turecku v případech politických oponentů prezidenta Erdogana časté. Dotyční obvinění odmítají a tvrdí, že vyšetřování jsou politicky motivovaná. Vláda ujišťuje, že justice je nezávislá.

Na konci září turecký soud nařídil zablokovat nezávislý zpravodajský web T24, který podle ministerstva spravedlnosti šířil „propagandu LGBT“. Loni v říjnu pak úřady převzaly kontrolu nad televizní stanicí Tele1, která byla považována za proopoziční. Po dosazení správce televize přestala vysílat kritické zpravodajství a její postoj nakloněný opozici byl podle agentury AFP „neutralizován“.

Lidskoprávní organizace navíc často přicházejí se zprávami o dalším tureckém novináři, který byl zadržen, zatčen nebo odsouzen. Obvinění přitom často zní „šíření dezinformací“ či „vyzrazení utajovaných informací“. Organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) o dalších jménech informovala naposledy v pondělí.

„Turecké úřady pokračují v potlačování nezávislých médií alarmujícím tempem. O víkendu byli zadrženi a umístěni do domácího vězení další čtyři novináři podezřelí z veřejného šíření dezinformací. Devátého října turecká policie vyslechla Mustafu Balcıho a İsmaila Saymaza z nezávislého média Sözcü, nezávislého novináře Şabana Sevince a Murata Ağırela, který pracuje pro nezávislá média Cumhuriyet a Onlar, ohledně jejich reportáží o nedávném skandálu kolem investičního fondu,“ uvedl CPJ.

„Později téhož dne istanbulský soud zadržel Balcıho a Sevince na základě podezření z „veřejného šíření dezinformací“. Saymaz a Ağırel, kteří byli po výslechu 9. října propuštěni pod soudním dohledem – což znamená zákaz cestování do zahraničí a pravidelnou povinnost hlásit se na policii –, byli 10. října umístěni do domácího vězení poté, co státní zastupitelství podalo námitku proti jejich propuštění,“ pokračuje výbor.

„Blížíme se ke krizovému bodu, kdy jen v tomto roce bylo na základě zákona o dezinformacích zatčeno nebo zadrženo nejméně dvaadvacet novinářů,“ kritizuje zástupce CPJ v Turecku Özgür Öğret. „Všichni novináři, kteří byli uvězněni nebo umístěni do domácího vězení, musí být neprodleně propuštěni a turecký zákon o dezinformacích by měl být bezodkladně zrušen,“ dodává.

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