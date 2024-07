Erdogan chce Syřany dostat z Turecka. Nadbíhá Asadovi, ten si klade podmínky

Na loňské „rodinné fotce“ z jednání Ligy arabských států v Rijádu stojí každý na opačném konci řady. Erdogan napravo, Asad nalevo. Kdysi spolu jezdívali na dovolenou a díky jejich osobnímu přátelství byly i vztahy obou zemí výborné. Jenže pak začala syrská revoluce, kterou vládce Asad krutě potlačil, a země se propadla do občanské války.

Do té se postupně zapojily světové mocnosti i Turecko, které dodnes podporuje povstalecké skupiny stojící proti Asadovi. Sýrie je považuje za teroristy. Erdogan zase spolu s tureckou armádou bojuje proti teroristům z Kurdské strany pracujících (PKK), kvůli kterým podniká výboje na severu Sýrie a v Iráku.

A kvůli tomu, jak se Asad vypořádal s arabským jarem ve své zemi, i jeho Erdogan svého času nazýval teroristou. Ale s tím je konec. Teď se s ním potřebuje sejít. „Věříme, že je výhodné uvolnit zaťaté pěsti. Chceme spory vyřešit prostřednictvím vzájemného dialogu u jednacího stolu,“ prohlásil turecký prezident začátkem července.

Asad dlouho trval tom, že Erdogan musí ze severu Sýrie stáhnout své vojáky. V poslední době však naznačil, že mu už bude stačit, když se o tom budou alespoň bavit. „Na základě čeho se schůzka koná? Bude to ukončení příčin problému, kterými jsou podpora terorismu a stažení ze syrské země? To je jádro problému,“ nechal se slyšet.

„Pokud taková schůzka povede k výsledkům či pokud to budou jen objetí, pokárání nebo polibky na tvář, které poslouží zájmům naší země, udělám to. Problém není v samotném setkání, ale v jeho obsahu,“ řekl syrský prezident, který se po letech v mezinárodní izolaci úspěšně vrátil na světovou scénu. Důvodem, proč teď Erdogan tahá za mírně kratší konec provazu, jsou přitom Asadovi spoluobčané – syrští uprchlíci.

Těch Turecko stále hostí přes tři miliony. Do jisté míry je už nyní vrací zpět, a mnohdy proti jejich vůli či do míst, která rozhodně nejsou bezpečná. „Padají tam bomby, někdy od (Američany podporované skupiny) SDF, jindy od Asadova režimu. Takže ne, vůbec to není to bezpečná oblast,“ popisuje Syřan Mohammad Shbeeb, kterého z Turecka deportovali už dvakrát.

V turecké společnosti bublá vztek

Navzdory deportacím, o nichž Ankara tvrdí, že jsou zcela dobrovolné a bezpečné, to však není dost na to, aby se upokojil vztek Turků. V uplynulých týdnech se totiž zase odehrálo několik incidentů, ve kterých hráli syrští přistěhovalci roli a které pobouřily tureckou veřejnost. Turci si i tak rádi postěžují na kriminalitu syrských přistěhovalců.

Ve městě Kayseri například Syřan údajně sexuálně zneužil svou sedmiletou sestřenici, což vedlo k nepokojům a útokům na syrské obchody a vozy. Ankara tehdy vinila uživatele sociálních sítí, že neklid šíří dál. „Xenofobie a nenávist vůči uprchlíkům v naší zemi by neměly být podněcovány, protože to nepřinese jediný pozitivní výsledek,“ apeloval Erdogan.

Ministr vnitra Ali Yerlikaya pak uvedl, že byly stovky lidí zatčeny. Kromě dalších měst v Turecku včetně Istanbulu se navíc napětí projevilo i v samotné Sýrii. Na místech pod tureckou kontrolou lidé provolávali hesla proti turecké armádě, jinde zase sundali tureckou vlajku ze stožáru a spálili ji.

Téma uprchlíků proti vládě také často zdvihá turecká opozice, jež je v tomto ohledu mnohem radikálnější než Erdogan a volá po masových deportacích Syřanů zpět do vlasti. „Pro Erdogana jsou imigrace a uprchlíci hlavní starostí,“ říká pro americkou stanici CNN ankarský analytik Bilal Bagis. „Stává se z nich hlavní politický argument proti vládě v Turecku a určitě je to teď něčím, co je potřeba vyřešit,“ dodává.

Syřané coby „hosté“ většinově nedostávají pracovní povolení a někteří se uchylují k práci načerno za menší peníze, než by za stejnou pozici dostali Turci. Neupřesněné počty syrských dětí nechodí do školy, ať už proto, že musejí pracovat nebo že je pro ně problematické dostat se do školy, pod kterou oficiálně spadají. Turecké občanství také dostala jen malá část Syřanů, k roku 2022 šlo zhruba o 200 tisíc lidí.

A zatímco si Turci stěžují, že se Syřané nechtějí zařadit do společnosti, Syřané oslovení CNN říkají, že to Turci uprchlíkům s integrací do společnosti příliš neusnadnili. „Integrace závisí na dvou věcech: Úsilí na straně migrantů a na tom, že je občané dané země přijmou coby součást společnosti. Ale teď v Turecku Syřany vůbec nepřijímají,“ míní Ebubekir Hussamoglu, který se do země dostal ještě před syrskou válkou a už se nemohl vrátit domů.

Mnozí tradičně nacionalističtí Turci se obávají, že tolik uprchlíků změní podobu jejich země. „Turci integraci Syřanů do jejich společnosti nepřijali. Myslím si, že trpí strachem z ostatních – Arabů, Evropanů, kohokoliv, kdo není Turek,“ míní Shbeeb. Opoziční politik Cenk Özatici ze Strany dobra (Iyi Parti) zase říká, že je integrace při takovém množství přistěhovalců vlastně nemožná.

„Nejde to kvůli kulturním rozdílům a historickým problémům. Roli v tom hrají také rozdíly ve výkladu islámu. Vím, že si mnohé západní mocnosti občas říkají ‚vy jste muslimové, oni jsou muslimové, tak kde je problém?‘, ale takto to není,“ upozorňuje. Většinu obyvatel sice v Turecku tvoří více či méně věřící muslimové, oficiálně jde však o sekulární republiku. Özatici si tak myslí, že je „demografická struktura a identita turecké společnosti ohrožena“.

Syřané se podle něj uzavírají do „ghett“ a rodí mnoho dětí, zatímco Turky oslabuje klesající porodnost. Loni dosáhla 1,51 dítěte na ženu, zatímco předloni byla 1,62, uvedla v květnu agentura Anadolu. V případě Syřanů nejnovější informace o porodnosti nejsou dostupné, k roku 2018 však podle úřadů měly syrské ženy v Turecku v průměru 5,3 dítěte. V roce 2019 také tehdejší ministr vnitra Süleyman Soylu uvedl, že se v zemi narodilo kolem 450 tisíc syrských dětí.

Přízemnějším důvodem za tureckou nevraživostí vůči přistěhovalcům však je tíživá ekonomická situace, s níž se země už mnoho let potýká. V červnu dosáhla inflace více než 71 procent a pro nejchudší Turky jsou kvůli vysokým cenám nedostupné i běžné potraviny.

S mnoha z těchto problémů by Erdoganovi, který by prý pozvánku rád „kdykoliv“ poslal, Asad mohl pomoci. „Nyní jsme dospěli k tomu, že jakmile Bašár Asad učiní krok ke zlepšení vztahů s Tureckem, ukážeme mu stejný přístup,“ řekl šéf Turecka na nedávném regionálním summitu v Kazachstánu.

Turecký provládní list Daily Sabah už dokonce přinesl zprávu, že se oba vůdci potkají v srpnu v Moskvě. V úterý ji však agentura Reuters vyvrátila s tím, že šlo o nesprávnou informaci.