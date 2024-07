Idyla v Turecku? Už ani ne, Rusové se stěhují do Černé Hory, Srbska i Argentiny

V minulosti patřili mezi nejpočetnější skupiny přicházející do Turecka Syřané, Afghánci či Íránci. Statistiky však výrazně proměnila válka na Ukrajině a do čela migračních statistik se dostali Rusové. Podle dánské organizace Mixed Migration Centre (MMC) se z Ruska po vypuknutí „třídenní speciální vojenské operace“ odstěhovalo na 800 tisíc občanů.

A Turecko se stalo populárním cílem mnoha z nich. Předloni se tam usadilo skoro 100 tisíc Rusů, tedy čtvrtina ze všech cizinců, kteří v zemi toho roku začali žít. Loni byly údaje nižší, Rusové však s nově příchozími 28 tisíci usazenými obsadili znovu první místo. Další byli Ázerbájdžánci a Turkmeni a až za nimi zmínění Íránci.

Letos v květnu počet Rusů s povolením k trvalému pobytu v Turecku klesl na 96 tisíc, v porovnání se 154 tisíci z konce roku 2022 tak jde o více než třetinový pokles. Německé Centrum pro východoevropská a mezinárodní studia pak v březnu uvedlo, že dalších zhruba 67 tisíc Rusů mělo k začátku letošního roku krátkodobé povolení k pobytu.

Rusové už nicméně Turecko často opouštějí. Zatímco předloni se jich ze země vystěhovalo na 12 tisíc, v loňském roce už to bylo 72 tisíc. Turecké statistiky neuvádějí, kam lidé z Turecka směřovali. Podle květnové zprávy agentury Reuters, která mluví o „dalším ruském exodu“, je to však hlavně Srbsko a Černá Hora či země Latinské Ameriky.

Draho a nejisto

A mezi důvody, proč se z Istanbulu anebo Antalye stěhují, jsou zejména překážky, které jim v poslední době turecké úřady staví do cesty. Jednou z nich je fakt, že už přistěhovalci nedostanou povolení k trvalému pobytu tak snadno jako dřív. „V Turecku už svou budoucnost neodhadnete,“ říká šestačtyřicetiletý ajťák z Petrohradu Dmitri.

Do Istanbulu se vydal v září 2022 poté, co jeho prezident Vladimir Putin oznámil mobilizaci. V lednu 2023 mu přišla zpráva, že jeho žádost o povolení k pobytu byla zamítnuta. O měsíc později i s rodinou Istanbul opustil. „Měl jsem podepsanou nájemní smlouvu na rok, ale všechno jsem to tam musel nechat. Odstěhovali jsme se do Černé Hory, protože je ekonomicky a politicky stabilnější než Turecko,“ dodává.

„Zdá se, jako by se turecké úřady najednou probudily a rozhodly se, že musí všechny Rusy vykopnout. Všichni bez výjimky jsou odmítáni a odjíždějí. Prozatím tu jsme legálně, ale stát se může cokoliv,“ potvrzuje také Andrej Raskopin, s nímž koncem června mluvila stanice France 24. Ta připomíná, že příval ruských přistěhovalců v Antalyi v kombinaci s inflací zvedl ceny nájmů o 400 procent.

Kvůli napjaté situaci na trhu s bydlením v zemi, jež už předtím přijala miliony uprchlíků ze Sýrie, tak i mnoha tureckým občanům dochází s Rusy trpělivost.„Ekonomicky, sociálně, kulturně mají Rusové k Turecku blízko, ale to už nechce tolik cizinců. Ti tu navíc kvůli ekonomickým potížím trpí,“ říká turecká politoložka Biriz Karaçayová.

Ruští imigranti život v Turecku opravdu vzdávají i kvůli vysokým nákladům. Turecká inflace opakovaně trhá rekordy, drahé je i samotné získání povolení. Podle politika z okruhu zesnulého ruského opozičníka Alexeje Navalného si zprostředkovatelské firmy říkají i o dva tisíce dolarů. „Zůstat v Turecku začalo být příliš drahé,“ vypráví pětatřicetiletý Kirill Alekseev.

Bohatší Rusové za občanství a nový domov v rámci státního programu dávají nejméně 400 tisíc dolarů, podotýká Reuters s tím, že v tom předehnali Íránce a Iráčany. Podle Reuters roli v odchodu Rusů hrají i problémy vyplývající ze sankcí uvalených na Rusko západními zeměmi – třeba při zařizování účtu v bance. Samotné Turecko ovšem na rozdíl od řady dalších zemí v NATO a Evropské unii neuvalilo na Rusko po zahájení války na Ukrajině žádné sankce.

Ukrajinců jen desítky tisíc

Do Turecka tak Rusové mohou i nadále přicestovat i bez víza. Také z tohoto důvodu na jaře turecké úřady očekávaly, že jejich zemi navštíví přes šest milionů turistů, což by bylo více než v předchozích letech. Například v Alanyi je přítomnost Rusů patrná okamžitě. Obchody s matrjoškami, nápisy v ruštině, turečtí číšníci navyklí na ruštinu...a na plážích? Rusové, kam se podíváš.

„Jsou tu hlavně ti, kteří už si tu po začátku války nakoupili majetky a vrací se tak do svého,“ popsal na podzim turecký prodavač suvenýrů pro iDNES.cz s tím, že ostatních turistů z Ruska oproti předchozímu roku ubylo. Měl za to, že se na jejich peněženkách začaly projevovat protiruské sankce.

Turecko přijalo také velké množství Ukrajinců a vláda od začátku dala najevo podporu územní celistvosti Ukrajiny. Turecké bayraktary rovněž ukrajinským vojákům hlavně zpočátku války výrazně pomohly na frontě. Turecká diplomacie se angažovala v ukrajinsko-ruských hovorech o možném příměří či o obilné dohodě.

Ukrajinců už však nyní v tureckých městech žije jen zhruba 23 tisíc, ať už s dlouhodobým či krátkodobým pobytem, uvedl portál Visit Ukraine s odkazem na ukrajinskou ambasádu v Ankaře. Samotná turecká imigrační správa pak k letošnímu červenci uvádí 23 tisíc Ukrajinců s krátkodobým pobytem a zhruba 35 tisíc celkem.