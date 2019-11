Turecko vrací džihádisty do Evropy. Evropské státy se snaží, aby se nedostali na svobodu

ANKARA/PRAHA Prezident Erdogan plní svoji dřívější hrozbu a Turecko zintenzivňuje vracení zajatých bojovníků Islámského státu do jejich domovin. Evropské státy se snaží, aby se radikálové nedostali na svobodu.

„Pokud odesílaní bojovníci Islámského státu (IS) uváznou na hranicích, není to naše věc. Budeme je deportovat dál. Zda je přijmou, nebo ne, nás nezajímá.“

Těmito slovy komentoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan případ amerického občana jordánského původu a údajného bývalého bojovníka IS, kterého turecká eskorta počátkem týdne přivezla na pozemní hraniční přechod s Řeckem nedaleko města Edirne, avšak řecké úřady mu odmítly povolit vstup do země. Od té doby se nachází v „zemi nikoho“ v hraničním pásmu mezi celnicemi.

Případ muže, kterého média označují jako Muhammada Darwise, je konkrétním uplatněním opakovaných hrozeb, které Erdogan používá vůči evropským zemím. Důvod, proč Turecko zesílilo deportace právě teď, je zřejmý: na invazi turecké armády do severní Sýrie odpověděla Evropská unie diplomatickým odsouzením a restrikcí prodeje zbraní a nedávná Tureckem zahájená prospekce ropy u břehů (mezinárodně neuznané) tzv. Severokyperské turecké republiky vyvolala debatu o sankcích proti Turecku.



Erdoganovi se to nelíbí a používá nyní bojovníky IS nacházející se v detenci na území Turecka jako kartu v mocenské hře. A netají se tím: „Měli byste přehodnotit postoj k naší zemi – v tureckých věznicích se nachází velmi mnoho zajatých bojovníků IS a další jsou pod naší kontrolou v Sýrii,“ poslal turecký prezident minulý týden evropským státům nezakrytou výhrůžku.¨

‚Nenecháme je volně se pohybovat‘

Návrat bojovníků IS je přitom pro řadu evropských zemí noční můrou. Ve většině případů se zřejmě jedná o radikály zocelené v bojích na Blízkém východě, u nichž je vysoký předpoklad páchání násilné trestné činnosti. V některých případech se jejich domovské státy návratu pokusily zabránit tím, že těmto jedincům odebraly občanství, to ale nemusí stačit – Turci na to neberou zřetel.

Od počátku týdne Turecko „odeslalo“ do Evropy asi dvacet členů IS (nejvíce údajně do Německa), deportace mají pokračovat během dneška i o víkendu. Případ Muhammada Darwise je zatím jediný zdokumentovaný, kde došlo k odmítnutí převzetí. Na konkrétní informace o osudu vrácených bojovníků či jejich rodinných příslušníků jsou ovšem jednotlivé evropské státy s ohledem na bezpečnost skoupé.

Podle Jona Lewise, odborníka na extremismus z Washingtonovy univerzity, čeká na evropské státy několik nástrah. Vedle negativního vlivu na veřejné mínění znamená návrat bojovníků IS i právní problém. „V řadě případů proti těm lidem neexistují dostatečně silné důkazy a i v této situaci musíte ctít presumpci neviny. Jak chcete získat dokumenty, které by obstály u soudu, o činech spáchaných někde ve válečné vřavě v Sýrii či Iráku? Je tak docela možné, že mnozí navrátilci se brzy po návratu chtě nechtě dostanou na svobodu,“ upozorňuje Lewis.

Evropské země se nyní evidentně budou snažit tomuto scénáři zabránit. Podle německé ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové (SPD) poputují navrátilci – v případě, že na ně již byl vydán zatýkací rozkaz – v Německu rovnou do vazby a ostatní budou pod neustálým dohledem. „Uděláme vše pro to, aby se nemohli nekontrolovaně pohybovat,“ řekla ministryně.

Podle neziskové organizace Soufan Center, zabývající se výzkumem globálních bezpečnostních hrozeb, vstoupilo od roku 2014 do bojových jednotek IS asi 5800 evropských občanů: nejvíce z Francie (1900), Německa (915) a Spojeného království (850). Turecké ministerstvo vnitra uvádí, že aktuálně je v tamějších věznicích drženo asi 1200 zahraničních bojovníků IS (ne všichni jsou Evropané) a asi 300 takových osob včetně žen a dětí Turci zajali během invaze do Sýrie.