Turecko vpadlo do Sýrie, mezi lidmi je velká panika. Ofenziva cílí na Kurdy, kteří porazili IS

Turecko ve středu zahájilo vojenskou ofenzivu na severu Sýrie. Oznámil to na Twitteru turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká armáda operaci odstartovala společně s protureckými povstalci, dodal prezident. Předem ohlašovaná ofenziva má být zaměřena na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS).

Turecký bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že operace začala leteckými údery a bude ji podporovat dělostřelectvo a ostřelování z houfnic.

Podle Reuters dnes městem Rás al-Ajn na severovýchodě Sýrie a u hranice s Tureckem otřáslo několik velkých explozí právě v době, kdy Erdogan oznamoval začátek ofenzivy. Nad městem byl slyšet hluk z letadel a z budov stoupal dým.

Podle arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) podnikají nálety turecké vojenské letouny a mezi lidmi je velká panika.



Ofenzíva má být zaměřena na oddíly syrských Kurdů. Cílem je podle Ankary vytvoření bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice, která umožní návrat syrských uprchlíků.

Zrazení Kurdové

Kurdy, kteří se lvím podílem zasloužili o porážku radikálů z Islámského státu (IS), dosud na severovýchodě Sýrie chránila přítomnost asi dvou tisíc amerických vojáků. Ti se nyní, po předchozích konzultacích mezi prezidenty USA a Turecka Donaldem Trumpem a Recepem Tayyipem Erdoganem, z oblasti stahují. Kurdové se cítí zrazeni a jsou odhodláni bojovat.



„Vyzýváme náš národ, všechny etnické skupiny, aby se v této historicky citlivé době všichni přesunuli do oblastí blízkých hranici s Tureckem a zapojili se do akcí odporu,“ stojí ve včerejší výzvě kurdské administrativy.

Turci mají zdrcující převahu jak v počtech tak ve výzbroji. Turecká armáda je druhá nejsilnější v rámci NATO a Kurdové např. vůbec nedisponují vojenským letectvem. Terén na severovýchodě Sýrie je navíc převážně tvořen přehlednými, bezlesými planinami, které nedávají mnoho příležitostí k partyzánskému boji.

Vrátíme uprchlíky do Sýrie

Tureckým cílem je ovládnout asi 30 kilometrů široký pás podél turecko-syrské hranice východně od řeky Eufrat včetně strategické silnice běžící paralelně s hranicí. Ta představuje hlavní zásobovací linku do oblasti.

Po případné neutralizaci kurdského odporu by Turecko chtělo na severovýchod Sýrie přesídlit významnou část z asi 4 milionů Syřanů, kteří utekli ze své domoviny před občanskou válkou a aktuálně přebývají na tureckém území. Jde převážně o etnické Araby, jejichž relokace na území východně od Eufratu by tam změnilo demografické poměry v neprospěch Kurdů, o což se Turkům zjevně jedná.

Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je plán masivního přemísťování obyvatel reálný. Severovýchod Sýrie, pokrytý převážně neúrodnou stepí či polopouští, byl před začátkem války osídlen jen asi třemi miliony obyvatel a sotva by mohl pojmout další masy osídlenců.

Nejasná pozice USA

Situaci komplikují protichůdná prohlášení amerického prezidenta Trumpa. Ten sice začátkem týdne nejprve ohlásil stažení jednotek USA s tím, že „je čas vyvázat naše vojáky z těchto zbytečných, nekonečných konfliktů, které jsou převážně kmenové povahy“, později však prohlásil, že odejde jen malá část amerických sil s tím, že USA „budou Kurdům i nadále pomáhat.“ Trump také pohrozil, že „zničí tureckou ekonomiku“ v případě, že by se turecká armáda dopustila „něčeho, co bychom považovali za nehumánní“.

Citlivou otázkou zůstává osud asi deseti tisíc zajatých příslušníků IS, které drží v detenčních zařízeních na severovýchodě Sýrie právě Kurdové. Menší část z těchto vězňů pochází z evropských zemí. Američané odmítají mít s potenciálně nebezpečnými džihádisty cokoli společného a tvrdí, že si je mají převzít a soudit ty země, odkud bývalí bojovníci IS pocházejí. Kurdové včera upozornili, že pokud by turecká invaze opravdu začala, museli by přesunout část svých vojáků, kteří dosud střeží detenční zařízení, na frontovou linii, což by zvýšilo riziko útěku radikálů a reinkarnace Islámského státu.

Proti plánované turecké invazi do Sýrie se včera slovně postavil Írán, spojenec syrského prezidenta Baššára Asada. Rusko ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vyzvalo k „zachování územní celistvosti Sýrie“ a kritizovalo USA za „pochybné počínání v regionu“. Přímé kritice Turecka se však Lavrov vyhnul.