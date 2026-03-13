Další raketa z Íránu? Na základně Incirlik v Turecku se rozezvučely sirény

Autor:
  9:18
Na turecké vojenské základně Incirlik se v noci na pátek rozezněly sirény. Na sítích lidé zveřejňují záběry zářícího objektu, který prolétl oblohou, což podle nich ukazuje na raketu vyslanou směrem k základně. A to poté, co tureckým směrem vyletěly už dvě rakety z Íránu.
Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna...

Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna 2015) | foto: Reuters

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...
Protiletadlový raketový systém S-400 v Turecku (21. května 2020)
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (4. března 2026)
14 fotografií

Základnu Incirlik, jež leží asi deset kilometrů od města Adana na jihu Turecka, využívají také americké jednotky. Úřady zatím incident z noci na pátek nekomentovaly, o sirénách nicméně informuje i státní agentura Anadolu. Na základně byl vyhlášen poplach nejvyššího stupně.

Obyvatelé Adany sirény slyšeli zhruba o půl druhé ráno SEČ, a to po dobu několika minut. Po celém městě byly dlouho slyšet i sirény hasičů a policie, píše portál Hürriyet. Na sítích se také množí záběry zářícího objektu, který pročísl oblohu.

Síly NATO v posledních dnech sestřelily už dvě balistické rakety v tureckém vzdušném prostoru. Na Turecko letěly z Íránu, Teherán však popírá, že by byly íránské. Ankara pak varovala Teherán, aby nečinil žádné „provokativní kroky“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.