Další raketa z Íránu? Na základně Incirlik v Turecku se rozezvučely sirény

Základnu Incirlik, jež leží asi deset kilometrů od města Adana na jihu Turecka, využívají také americké jednotky. Úřady zatím incident z noci na pátek nekomentovaly, o sirénách nicméně informuje i státní agentura Anadolu. Na základně byl vyhlášen poplach nejvyššího stupně.
Obyvatelé Adany sirény slyšeli zhruba o půl druhé ráno SEČ, a to po dobu několika minut. Po celém městě byly dlouho slyšet i sirény hasičů a policie, píše portál Hürriyet. Na sítích se také množí záběry zářícího objektu, který pročísl oblohu.
Síly NATO v posledních dnech sestřelily už dvě balistické rakety v tureckém vzdušném prostoru. Na Turecko letěly z Íránu, Teherán však popírá, že by byly íránské. Ankara pak varovala Teherán, aby nečinil žádné „provokativní kroky“.
