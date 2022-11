Istanbulu hrozí brzy silné zemětřesení, varuje geolog. Spadla by třetina budov

Silné zemětřesení, na které se největší turecké město Istanbul připravuje už několik let, je velmi blízko. Podle tureckého opozičního serveru Duvar to tvrdí profesor geologie Celal Şengör. Expert z Istanbulské technické univerzity (ITU) to prohlásil po zemětřesení, které minulý týden zasáhlo provincii Düzce. Ta leží necelých dvě stě kilometrů od šestnáctimilionového Istanbulu.