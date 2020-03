Migrační dohodu s EU je podle tureckého ministra třeba aktualizovat, novou by chtěl dojednat během března

Ankara Migrační dohodu Turecka s Evropskou unií z roku 2016 je kvůli vývoji v Sýrii nutné aktualizovat. V rozhovoru poskytnutém státní agentuře Anadolu to v úterý řekl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Šéf turecké diplomacie by chtěl novou dohodu s EU dojednat do 26. března, aby ji následně mohli na summitu schválit představitelé sedmadvaceti členských zemí.

„Pokud se nám podaří dosáhnout dohody do 26. března, pak ji dostanou evropští lídři na stůl na summitu,“ řekl agentuře Anadolu Çavuşoglu. Vrcholná schůzka premiérů a prezidentů členských zemí Evropské unie by se měla uskutečnit ve čtvrtek 26. a v pátek 27. března.

Řecko nyní chce zastavit migranty na hranici, snahu vlády podporuje drtivá většina obyvatel, říká velvyslanec V pondělí se v Bruselu setkal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Unijní představitelé následně řekli, že migrační dohoda z roku 2016 je stále platná. Michel dodal, že neshody ohledně naplňování paktu se budou snažit vyřešit šéf unijní diplomacie Josep Borrell a turecký ministr zahraničí Çavuşoglu. Erdogan se navzdory očekávání v pondělí na tiskové konferenci po jednání neobjevil. Turecko a EU nevydaly ani žádné společné prohlášení, upozornila agentura Reuters. Podle tureckého ministra zahraničí ale pondělní schůzku označil za „konstruktivní“. Zahájila podle něj „novou fázi“ dialogu. Pondělní jednání EU a Turecka se uskutečnilo kvůli krizi na řecko-turecké hranici. Na tureckém území u hranice se od konce února nahromadilo několik desítek tisíc migrantů, kteří reagovali na turecké oznámení, že hranice je otevřená. ‚Odveďte ty zoufalé lidi od hranic a přestaňte šířit falešné zprávy,‘ vyzval Erdogana řecký premiér Na základě migrační dohody z roku 2016 má přitom Ankara bránit migrantům v cestě do Evropy výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Plnění dohody ze strany EU, především v oblasti finanční pomoci, Erdogan ale považuje za nedostatečné. Turecko přijalo už asi 3,6 milionu běženců ze Sýrie. V úterý na řecko-turecké hranici panuje podle agentury DPA „napjatý klid“. Migranti se hraniční plot či hraniční řeku pokoušejí překonat jen ojediněle. Od pondělního do úterního rána zabránily podle řeckých médií bezpečnostní složky v nelegálním překročení hranic asi tisícovce lidí. Relativního klidu Řekové využívají k tomu, aby opravili poškozený plot u přechodu Pazarkule/Kastanies.