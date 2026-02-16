VIDEO: Muže na letišti popadl záchvat vzteku, zdemoloval odbavovací kiosky

Autor:
  14:42aktualizováno  14:42
Pětatřicetiletý Brit byl zatčen poté, co v pondělí brzy ráno poškodil samoobslužné odbavovací kiosky na mezinárodním letišti v Hongkongu. Zda ho k jeho jednání vedly čím dál omezenější možnosti klasického odbavení či něco jiného, zatím není zřejmé. Policisté u něj navíc našli zakázané léky.

Incident se odehrál kolem šesté hodiny ranní místního času na Terminálu 1. Poškozeno bylo přibližně deset odbavovacích kiosků, dále také zábradlí a okolní přepážky.

„Zaměstnanci letištní správy a letištní bezpečnostní personál přispěchali na místo a vyzvali muže, aby přestal působit další škody,“ uvedl mluvčí správy letiště pro Hong Kong Free Press. Policie muže následně zatkla a zahájila vyšetřování.

Muž je zatčen pro podezření z poškození cizí věci a současně pro držení jedů. V jeho batohu totiž policie nalezla čtyři tablety přípravku Viagra, který je používán k léčbě impotence.

V Hongkongu je držení Viagry bez lékařského předpisu nezákonné. Pachateli hrozí maximální trest dva roky odnětí svobody a pokuta 100 tisíc hongkongských dolarů, což přesahuje částku 260 tisíc korun.

Místní média uvedla, že muž přijel do Hongkongu v listopadu a plánoval si koupit letenku na pondělní ranní let z Hongkongu. Proč se však rozhodl místo odletu ničit místní majetek, je zatím předmětem šetření.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.