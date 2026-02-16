Incident se odehrál kolem šesté hodiny ranní místního času na Terminálu 1. Poškozeno bylo přibližně deset odbavovacích kiosků, dále také zábradlí a okolní přepážky.
„Zaměstnanci letištní správy a letištní bezpečnostní personál přispěchali na místo a vyzvali muže, aby přestal působit další škody,“ uvedl mluvčí správy letiště pro Hong Kong Free Press. Policie muže následně zatkla a zahájila vyšetřování.
Muž je zatčen pro podezření z poškození cizí věci a současně pro držení jedů. V jeho batohu totiž policie nalezla čtyři tablety přípravku Viagra, který je používán k léčbě impotence.
V Hongkongu je držení Viagry bez lékařského předpisu nezákonné. Pachateli hrozí maximální trest dva roky odnětí svobody a pokuta 100 tisíc hongkongských dolarů, což přesahuje částku 260 tisíc korun.
Místní média uvedla, že muž přijel do Hongkongu v listopadu a plánoval si koupit letenku na pondělní ranní let z Hongkongu. Proč se však rozhodl místo odletu ničit místní majetek, je zatím předmětem šetření.