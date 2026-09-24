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Nemají tu kafe bez kofeinu ani rostlinné mléko! Turistka šokovala videem z Osvětimi

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  19:41aktualizováno  19:41
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Britská turistka vyvolala pobouření poté, co si ve videu na TikToku postěžovala, že v kavárně u bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi prodávají drahé nápoje a nemají v nabídce bezkofeinovou kávu ani rostlinné mléko. Ve stejném příspěvku zároveň označila levný taxík do nacistického lágru za „skvělou koupi“.
Děti vězněné v koncentračním táboře Osvětim po osvobození Rudou armádou (27. ledna 1945)
Osvobození koncentračního tábora Osvětim Rudou armádou (27. ledna 1945)
Vězni koncentračního tábora Osvětim vítají Rudou armádu. (27. ledna 1945)
Sovětský lékař vyšetřuje vězně z koncentračního tábora Osvětim. Vyhublý přeživší je inženýr Rudolf Scherm z Vídně. (leden 1945)
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„Jestli se chystáte do Osvětimi, vezměte si s sebou něco k pití. Přijely jsme ráno, chtěly jsme si dát kávu, ale nemají bezkofeinovou ani jiné mléko než obyčejné, takže jsme to vzdaly,“ popsala turistka Lynne ve videu, které natočila po příjezdu k památníku společně s dcerou Kerry.

Obě pak pokračují v kritice občerstvení. Zatímco Lynne označila jahodové smoothie za „hrozně naředěné“, Kerry se po napití citronové limonády ušklíbla a prohlásila, že chutná jako dezinfekce nebo čistič na toalety.

Největší výtku ale Lynne směřovala na účet – za dvě lahvované limonády prý zaplatila v přepočtu devět liber (asi 260 korun). Vzápětí nicméně pochválila cestu na pietní místo. „Taxík z nádraží sem, který nám ušetřil pětadvacetiminutovou chůzi, stál 1,25 libry. To byla paráda,“ usmívala se.

Na závěr videa, které nasbíralo čtyři miliony zhlédnutí, přidala Lynne radu dalším návštěvníkům: „Až pojedete do Osvětimi, vezměte si vlastní jídlo a pití. I když vás u vstupu prohledávají. Něco jsme si koupily, tak uvidíme, jestli nám to nevyhodí. Dáme vědět,“ vzkázala britská turistka.

Její video vyvolalo na sociálních sítích záplavu sarkastických reakcí.

„Britové v zahraničí. Nikdy nejsou spokojení. Navštíví to nejvíc neblaze proslulé místo genocidy na světě a stěžují si, že to není jako čaj o páté v Ritzu,“ vzkázal jeden z uživatelů. „Není nic horšího než návštěva starého koncentračního tábora, kde jídlo nestojí za nic,“ přidal se další.

„Žádná bezkofeinová káva ani rostlinná alternativa mléka?! A my si mysleli, že vězni to měli těžké,“ zavtipkoval jiný diskutér. „Krucinál. Přibal si láhev vody a buď ráda. Uvědom si, kde jsi,“ naštval jeden z uživatelů.

Památník podle portálu The Times reagoval připomínkou, že kavárna se nachází u návštěvnického centra mimo areál samotného muzea a provozuje ji externí firma s viditelně uvedenými cenami.

„Pro nás je zásadní, aby lidé do památníku přicházeli poznat historii německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, konfrontovali se s osudem jeho obětí a uctili jejich památku,“ konstatoval jeho mluvčí.

Reakce veřejnosti Lynne nepřiměla k zamyšlení. Naopak pokračovala dalším videem, v němž odmítla, že by se chovala neuctivě. „Lidé říkají, že bych si neměla stěžovat na ceny jídla a pití. Lidé se přece potřebují napít, ne? Některé ty prohlídky trvají opravdu hrozně dlouho,“ prohlásila.

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