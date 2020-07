Blacklist? Rasistické vyznění. Twitter mění komunikaci, programátoři si musí zvykat na nové termíny

Mezi programátory pojednává termín master o hlavní části kódu, který kontroluje podružné programy označované jako slave. Černá listina je pak seznam zakázaných položek, například webových stránek či výrazů.



„Inkluzivní jazyk hraje zásadní roli při pěstování prostředí, kam zapadá každý,“ napsala firma na svém technickém účtu. „Jazyk, který používáme v našich programech, neodráží hodnoty naší společnosti a nereprezentuje lidi, kterým sloužíme. To chceme změnit,“ pokračuje sdělení.

Twitter tak zveřejnil tabulku, která shrnuje původní výrazy a uvádí nová slova, která je nahradí. Místo blacklist bude společnost používat denylist (zakázaný seznam) a dvojici master/slave nahradí výrazy leader/follower (vůdce/následovatel) či například primary/replica (primární/replika).

Změny se budou týkat jak samotného programátorského kódu, tak i vnitřní dokumentace. Cílem společnosti je tyto výrazy postupně odstranit i z komunikace mezi zaměstnanci. Někteří experti se podle BBC domnívají, že změna společnost přijde na miliony dolarů (desítky milionů korun) a že proces potrvá měsíce.

