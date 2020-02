Twitter zablokoval sedmdesát účtů podporujících prezidentského kandidáta Bloomberga

„Zasáhli jsme proti skupině profilů, které porušovaly naše pravidla o manipulaci a spamu,“ uvedla společnost Twitter ve vyjádření pro server Newsweek. Podle dostupných informací byly některé účty zablokovány permanentně, u jiných pak Twitter požádal o ověření totožnosti provozovatele (majitele) účtu.



Bloomberg podle serveru Los Angeles Times najal stovky lidí, kteří mu vedou kampaň na sociálních sítích (Twitter, Facebook, Instagram). Podle informací serveru tito lidé dostávají i 2500 dolarů měsíčně (57,7 tisíce korun) za to, že budou kandidaturu bývalého starosty New Yorku rozšiřovat ve svých sociálních kruzích. K tomu se vážou některé vážnější povinnosti, jako například pevná pravidla pro formu vyjadřování v jednotlivých příspěvcích, které publikují. Bloomberg už údajně za kampaň na sociálních sítích a reklamu utratil 450 milionů dolarů (přes deset miliard korun).

Pravidla Twitteru pro manipulaci a spam zakazují uživatelům používat tuto platformu „způsobem, který má uměle informacím dodat na váze nebo naopak potlačit jejich důležitost. Nesmí se zapojit do chování, které manipuluje nebo narušuje zkušenost lidí na Twitteru.“ Zároveň je také zakázáno vytvořit několik účtu a duplikovat pak obsah.

A very generous man who puts his money where his mouth is... especially about climate change, gun safety and so many other good causes. Donald Trump’s foundation was shut down for fraud.https://t.co/z35CQ0i1HE