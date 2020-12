Ty záběry mě docela vzaly, okomentoval britský ministr start očkování. Prvenství země chápe jako národní triumf

Od zpravodaje LN v Británii Spojené království se stalo prvním státem západního světa, který spustil očkování proti koronaviru. Zejména v kontextu nesnadných brexitových vyjednávání je to chápáno jako jednoznačný národní triumf.

Slovy deníku The Times Britové v úterý oslavili „Den V“. Lze to číst jako „den vakcíny“, ale taky docela dobře jako „den vítězství“ – termín běžně rezervovaný pro oslavy konce druhé světové války. Je z toho patrné, jak velký význam Britové svému prvenství v závodech o to, kdo bude první očkovat proti covidu, připisují.

„Jednou se na tento den – den vítězství – budeme dívat jako na klíčový v boji proti této strašlivé nemoci,“ uvedl ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Jako první obdržela vakcínu společností Pfizer a BioNTech 90letá Severní Irka Margaret Keenanová. „Přiznám se, že mě ty záběry docela vzaly,“ řekl Hancock televizi Sky News. „Pro tolik lidí to byl tak náročný rok, a teď konečně víme, jak z něj ven – mnoho lidí to považuje za naše světlo na konci tunelu,“ dodal ministr.

Britská vláda očkování látkou vyvinutou ve spolupráci americké a německé firmy schválila minulou středu. Stala se prvním státem na světě, kterému se to podařilo, což umožnila dlouhodobá výjimka z pravidel Evropské lékové agentury (EMA).



Bývalá klenotnice Keenanová k očkování vyzvala i ostatní Brity. „Když to zvládnu já, zvládnete to taky,“ řekla podle The Times. „Je to to nejlepší, co se mi kdy stalo,“ dodala.

Královna Alžběta II. se nechá očkovat proti covidu, s princem Philipem čekají, až na ně přijde řada

Briti chtějí vakcínu nejdříve podávat osobám starším osmdesáti let a zdravotnickému a pečovatelskému personálu v domovech pro seniory. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. Panovnice, jež díky svému věku patří do nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, se v současnosti izoluje na svém venkovském panství Windsor, a navzdory tradici tam hodlá zůstat i přes Vánoce.

Britský úspěch přišel pro mnohé nečekaně. Kromě výjimky z regulačních pravidel ostrovanům pomohlo i detailní plánování. Na 30 milionů dávek si od Pfizeru objednali už v červenci, a to i přesto, že na Oxfordské univerzitě sami vyvíjeli velmi slibnou vakcínu ve spolupráci s firmou AstraZeneca. Jsou tedy teď „první na řadě“. V první várce údajně obdrželi 800 tisíc dávek a dle ministra Hancocka lze s masovým očkováním počítat kolem Velikonoc.

It’s incredible to see the first clinically approved vaccine being given to people today, something that is happening across the whole of the United Kingdom. pic.twitter.com/9XtvOtl7Bh — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020

Zkrácený maraton

Kromě chvály a oslav se však ozvala i kritika. „S veškerým respektem k mnoha mým britským přátelům, tak trochu si zkrátili maraton a připojili se až na poslední kilometr,“ uvedl pro televizi CBS známý americký imunolog a poradce prezidentů Anthony Fauci. „To schválení (vakcíny) opravdu uspěchali.“ Fauci se za svá slova později omluvil. V USA se má o schválení vakcíny rozhodnout teprve ve čtvrtek. Evropská léková agentura doporučí očkování Evropské komisi k registraci 29. prosince.



Jen k opatrným oslavám vyzval též britský ministerský předseda Boris Johnson. Poděkoval pracovníkům národní zdravotní služby (NHS) a všem vědcům, kteří očkovací přípravek vyvinuli. „Společně to porazíme,“ napsal Johnson na svůj twitterový účet. Během návštěvy londýnské Guyovy nemocnice, kde byl svědkem podání vakcíny, však také upozornil, že Briti dosud nejsou z nejhoršího venku.

V zemi v současnosti přibývá zhruba 15 tisíc případů a 200 zemřelých na koronavirus denně. Celkově zahynulo již přes 61 tisíc Britů – absolutně vzato se tak jedná o nejpostiženější zemi v Evropě. Ani po přepočtu na obyvatele na tom ostrované nejsou o mnoho lépe. 903 zesnulých na 1 milion obyvatel je řadí na 9. příčku na světě. Česká republika je momentálně šestnáctá.

Britský národní triumf přichází v symbolickou chvíli. Za měsíc nastane konec tzv. přechodného období a Spojené království tak definitivně opustí Evropskou unii. Dle některých je úspěch na bojišti proti koronaviru znamením, že se země rozhodla správně. Sám ministr zdravotnictví Hancock ostatně před týdnem prohlásil, že k průlomu na poli vakcíny došlo „díky brexitu“. To bylo sice následně uvedeno na pravou míru – v případě nutnosti může k urychlenému procesu schválení sáhnout kterýkoli stát EU – pocit svébytného rozhodování a hrdosti na nepopiratelný úspěch to však neoslabilo.

Premiér Boris Johnson se má v nejbližších dnech setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jedná se o poslední pokus zajistit si bilaterální obchodní dohodu poté, co se vyjednavači Michel Barnier a Lord Frost minulý pátek rozešli s nepořízenou. Pokud bude jeho cesta neúspěšná, obchod přes kanál od ledna zkomplikují cla.