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„Ruská eskalace.“ U Rumunska se potápí zasažená loď, nejméně jeden mrtvý

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  12:03aktualizováno  12:19
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Lodě u rumunského přístavu Konstanca (9. září 2026)

Lodě u rumunského přístavu Konstanca (9. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rumunští záchranáři pátrají po námořnících ze zasažené nákladní lodi poblíž rumunských břehů v Černém moři. Jeden člen většinově ukrajinské posádky zemřel, tři se pohřešují, devět se podařilo zachránit, píší média s odvoláním na rumunské úřady. Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že ruské síly zasáhly nákladní loď v Černém moři.

Podle rumunských médií se loď potápí v místě vzdáleném 13 námořních mil (asi 24 kilometrů) od rumunského přístavu Konstanca poté, co ji patrně zasáhl dron.

Posádku plavidla tvořilo deset Ukrajinců a tři Ázerbájdžánci. Námořním záchranářům se zatím podařilo z vody dostat devět přeživších, po třech stále pátrají. Akci komplikuje špatné počasí, kvůli kterému nemohou nad moře vzlétnout vrtulníky.

„Toto je zjevná součást eskalace prováděné Ruskem v kontextu války na Ukrajině,“ uvedl rumunský prezident.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku.

Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz.

Konstanca

Konstanca

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