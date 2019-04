Našli jsme stopy Yettiho, tvrdí indická armáda. Zveřejnila fotografie od hranic s Nepálem

PRAHA Indická armáda na Twitteru uvedla, že její horská expedice nedaleko hranic s Nepálem a Tibetem narazila na stopy bájného sněžného muže. Dokládá to fotografiemi otisků ve sněhu měřících více než 80 centimetrů.

„Poprvé v historii horský expediční tým indické armády spatřil 9. dubna 2019 nedaleko základního tábora Makalu tajemné stopy bájného tvora Yettiho měřící 82 na 38 centimetrů. Tento nepolapitelný sněžný muž byl zatím v minulosti spatřen pouze v národním parku Makalu-Barun,“ uvedla v pondělí indická armáda na svém twitterovém účtu, který sleduje víc než pět milionů lidí.



For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7