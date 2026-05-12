U Itala se objevily příznaky hantaviru, byl ve stejném letadle jako jedna z obětí

Mladý Ital z Kalábrie je nyní v karanténě, informovala ANSA. Římský ústav pro nakažlivé nemoci Spallanzani také podle agentury vyvrátil dřívější informace médií, že muž, u něhož se projevily příznaky onemocnění, bude hospitalizován v hlavním městě.
Ohnisko nákazy hantavirem je spojeno s výletní lodí MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, která zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna.
Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.
Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity.
Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila v neděli. Zde z ní úřady evakuovaly zbytek pasažérů a část členů posádky. Plavidlo nyní míří do Rotterdamu, kde se podle agentury AFP očekává v neděli večer.