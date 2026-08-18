Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Místo pochování ostatků je dočasné, do budoucna se plánuje pochovat Konovalece a další ukrajinské činitele bojující o nezávislost v Ukrajinském národním panteonu v areálu Kyjevskopečerské lávry v hlavním městě, dodala agentura, která na svém webu také zveřejnila snímky a video z ceremonie.
Konovalec se za první světové války dostal jako rakousko-uherský voják do ruského zajetí. Po pádu cara bojoval o nezávislost Ukrajiny, proti bolševikům i ruským bělogvardějcům. V exilu přežil několik pokusů o atentát, než jej v roce 1938 v Rotterdamu sprovodil ze světa agent sovětské tajné policie náloží zamaskovanou v bonboniéře.
Ukrajina koncem května s poctami pochovala ostatky jednoho z vůdců OUN Andrije Melnyka. Obřadu v Národním památníku, vojenském hřbitově u Kyjeva, kde jsou pochováni hlavně vojáci padlí v nynější válce s Ruskem, se zúčastnil i prezident Zelenskyj, který je židovského původu. Melnyka označil za velkou postavu ukrajinských dějin. Oznámil, že budou následovat repatriace dalších ukrajinských hrdinů.
Kyjev podle médií tlačí na Německo kvůli ostatkům Stepana Bandery.
Projekt vytváření panteonu národních hrdinů během války s Ruskem opomíjí někdejší spolupráci Melnykovovy organizace s německými nacisty, poznamenala dříve agentura AFP. Melnyk, který zemřel v roce 1964, vedl jednu část OUN, která se rozštěpila na radikálnější banderovce (OUN-B) vedené Stepanem Banderou a na umírněnější melnykovce (OUN-M).
OUN během druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale také spolupracovala s nacistickým Německem a podílela se na vyvražďování Židů. Členové OUN a jejího ozbrojeného křídla, Ukrajinské povstalecké armády (UPA), bojovali i v rámci jednotek SS. Na svědomí mají masakry desítek tisíc polských civilistů na Volyni, která je nyní součástí západní Ukrajiny.
Udělení čestného titulu Hrdinové UPA jednotce speciálních sil prezidentem Zelenským vedlo v květnu k roztržce s Polskem. V reakci polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, Řád Bílé orlice. Tři bývalí ukrajinští prezidenti následně stejný řád vrátili.