U Nového Zélandu uhynulo 145 kytovců. Záchranu zkomplikovala izolovanost místa i nedostatek lidí

WELLINGTON Všech 145 kulohlavců, kteří uvízli u odlehlé pláže na jihu Nového Zélandu, uhynulo, oznámily místní úřady. Nález kytovců u ostrova Stewart oznámil v sobotu večer jeden turista. V tu dobu už byla polovina zvířat mrtvá a zbylé kusy záchranáři podle agentur utratili, protože byly ve špatném stavu a místo nálezu těžko dostupné.

„Pravděpodobnost, že by se ostatní kulohlavce podařilo dostat do vody, byla velice malá,“ řekl podle agentury AFP Ren Leppens z ministerstva, které má na Novém Zélandu na starosti ochranu životního prostředí a historického dědictví. Záchranu kytovců podle něj komplikovala jak izolovanost místa, tak nedostatek personálu a zhoršení stavu zvířat.



