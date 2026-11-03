U Varšavy přistál letoun kvůli bombové hrozbě, letiště uzavřeli

Letoun se 181 lidmi na palubě letěl z Londýna a měl přistát na varšavském letišti Fryderyka Chopina. Byl však přesměrován do Modlina.
Modlinské letiště uvedlo, že dispečeři letadlo po přistání navedli na vyznačené místo, kde bude čekat na další pokyny služeb, včetně pyrotechnických týmů. Ti budou zjišťovat, zda se v letadle skutečně nějaké výbušné zařízení nachází.
V pondělí bojový letoun maďarského letectva na neplánované přistání doprovodil let z Londýna do Sofie. I v tomto případě se tomu stalo kvůli bombové hrozbě. Tu kontrola nepotvrdila a letadlo mohlo pokračovat v cestě.