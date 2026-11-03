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U Varšavy přistál letoun kvůli bombové hrozbě, letiště uzavřeli

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  11:00aktualizováno  11:00
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Letiště Varšava-Modlin (28. května 2019) | foto: ČTK

Na letišti v Modlině severozápadně od Varšavy neplánovaně přistálo letadlo kvůli informaci, že je v něm výbušné zařízení. Bezpečnostní složky letiště uzavřely.

Letoun se 181 lidmi na palubě letěl z Londýna a měl přistát na varšavském letišti Fryderyka Chopina. Byl však přesměrován do Modlina.

Modlinské letiště uvedlo, že dispečeři letadlo po přistání navedli na vyznačené místo, kde bude čekat na další pokyny služeb, včetně pyrotechnických týmů. Ti budou zjišťovat, zda se v letadle skutečně nějaké výbušné zařízení nachází.

V pondělí bojový letoun maďarského letectva na neplánované přistání doprovodil let z Londýna do Sofie. I v tomto případě se tomu stalo kvůli bombové hrozbě. Tu kontrola nepotvrdila a letadlo mohlo pokračovat v cestě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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