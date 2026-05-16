U australského pobřeží zaútočil čtyřmetrový žralok na muže, ten zraněním podlehl

Osmatřicetiletou oběť, jejíž totožnost nebyla upřesněna, dopoledne místního času pokousal žralok u útesu Horseshoe Reef poblíž ostrova Rottnest, asi 30 kilometrů západně od Perthu. Muž byl převezen na břeh, oživit se ho ale nepodařilo. Zprávu o jeho úmrtí vypracuje soudní lékař, uvedla policie.
Podle AFP jde o první smrtelný útok žraloka v největším australském státě Západní Austrálie od března 2025, kdy byl u odlehlé pláže napaden surfař. Letecké záběry televize ABC zachycují policejní člun, policisty a záchranný vrtulník zasahující na místě neštěstí. Místní úřady lidem doporučily, aby v moři u turisty vyhledávaného ostrova Rottnest dbali zvýšené opatrnosti.
Útok následuje po lednovém úmrtí 12letého chlapce, kterého pokousal žralok v přístavu v Sydney, po sérii jiných útoků žraloků podél východního pobřeží Austrálie.
Většina útoků žraloků v zemi se odehrává podél východního a jihovýchodního pobřeží, kde se v průměru stane kolem 20 takových incidentů ročně, uvádí australský zdravotnický institut. V Austrálii bylo od roku 1791 zaznamenáno téměř 1300 incidentů se žraloky, z nichž více než 260 mělo za následek smrt, uvádí databáze sledující setkání mezi těmito predátory a lidmi.
Australští vědci se domnívají, že přelidněnost moří a rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.