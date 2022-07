Ženy žalují Uber kvůli sexuálnímu násilí. Za řidiče neručíme, brání se služba

Firma podle žalobkyň o vážnosti situace věděla od roku 2014, ale dost proti nim nepodnikla. Vyplývá to ze středečního sdělení americké právnické firmy Slater Slater Schulman. Ta uvádí, že v současnosti zastupuje zhruba 550 mandantek a zkoumá nejméně 150 dalších případů.

„Sexuální napadení je hrozný zločin, každou jednotlivou zprávu bereme vážně,“ řekl BBC mluvčí Uberu. Hromadná žaloba podle firmy začala v únoru, o problémech se ale ví už delší dobu. Zhruba před dvěma týdny skupina zveřejnila výsledky vlastního vyšetřování, podle něhož bylo jen v letech 2019 a 2020 nahlášeno 3 824 sexuálních napadení ze strany řidičů. Uber proto musel v minulosti žaloby už řešit.

„Uber by mohl udělat mnohem víc pro ochranu svých cestujících,“ uvádí právní zástupce postižených Adam Slater. „Kamery zabraňující útokům, důkladnější kontroly minulosti řidičů, varovný systém, když se řidiči odchýlí ze své trasy, to vše by mohlo pomoci,“ říká právník. Dopravce ale tato opatření odmítá. Uber se v minulosti hájil mimo jiné tím, že nenese odpovědnost za chování řidičů, protože nejsou stálými zaměstnanci. Společnost ale také tvrdí, že své řidiče důkladně prověřuje a už zavedla bezpečnostní opatření – například nouzové tlačítko v aplikaci.

Pro americkou skupinu, která byla v minulosti často kritizována za své agresivní obchodní praktiky, přicházejí obvinění ze strany žen v nevhodnou dobu. V posledních dnech vyšlo díky tisícům uniklých souborů najevo, jak si Uber předcházel přední politiky a jak daleko zašel, aby se vyhnul spravedlnosti. Podklady ale pocházejí z let 2013 až 2017 z časů zakladatele Uberu a jeho bývalého šéfa Travise Kalanicka, který v roce 2017 odstoupil po řadě skandálů od sexismu a diskriminace na pracovišti přes krádeže technologií až po špionážní aféry. Dnes se společnost od Kalanicka a jeho metod distancuje.