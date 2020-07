Uber koupí za 2,7 miliardy dolarů firmu Postmates, rozšíří dodávky jídel

New York Americká společnost Uber Technologies koupí za 2,65 miliardy dolarů (62,5 miliardy korun) firmu Postmates. Rozšíří tak nabídku rozvozu jídel v době, kdy stále více lidí si kvůli koronavirovým omezením objednává jídlo domů, uvedla v pondělí agentura Reuters. Uber se potýká s problémy, protože zájem o jeho hlavní službu, což je alternativní taxi, kvůli omezení pohybu po celém světě prudce klesl.

Nabídka za Postmates představuje zhruba desetiprocentní prémii ve srovnání s posledním ohodnocením firmy z loňského září. Tehdy firma od soukromých investorů získala 225 milionů dolarů, což celý podnik ohodnotilo na 2,4 miliardy dolarů.



Transakce bude provedena v akciích. Uber nyní odhaduje, že vydá zhruba 84 milionů akcií, které vymění za 100procentní podíl v Postmates, stojí ve sdělení podniku. Transakci už schválily správní rady obou firem, akcionáři zastupující většinu v Postmates se pak zavázali, že transakci podpoří.

Postmates působí ve 4200 městech po celých Spojených státech. Rozváží potraviny a další zboží z restaurací a obchodů až ke dveřím zákazníků. Firma byla založena v roce 2011 a sídlí v San Francisku. V květnu měla podle analytické společnosti Second Measure na americkém trhu s dodávkami jídla osmiprocentní podíl.

Uber přichází s novou akvizicí jen několik týdnů poté, co opustil plán na převzetí firmy Grubhub prostřednictvím své divize Uber Eats. Grubhub koupila v červnu firma Just Eat Takeaway.com, a to za 7,3 miliardy dolarů (přes 171 miliard korun).

Společnost Uber působí i v České republice. Její divize specializující se na rozvoz jídla Uber Eats ale minulý měsíc v Česku své služby ukončila, protože nedosáhla plánovaného tržního podílu.