Účastníci soutěže Big Brother vycházejí do jiné reality kvůli koronaviru, informují světová média

Stockholm Soutěžící televizního pořadu Big Brother po celém světě vycházejí po dlouhé době z izolace, kterou trávili v rámci své reality show. A zjišťují, že zatímco byli pryč, koronavirus a pandemie nemoci covid-19 změnily svět, napsal zpravodajský server The Guardian.

Švédský soutěžící Daniel Glasman opustil dům „velkého bratra“ ve své zemi minulý týden poté, co v něm strávil 50 dní. Když do něj přišel, byla nemoc covid-19 stále ještě vnímána jako čínský problém, i když znepokojivý počet nakažených už se objevil také v Itálii. O sedm týdnů později odešel z televizní izolace, aby zjistil, že se svět změnil. Informoval o tom sever The Guardian.



„Pořád se to všechno ještě snažím vstřebat,“ říká. „Je to těžké, protože jsem se snažil vyrovnat s tím, že jsem v izolaci v domě pro Big Brother - a teď se musím vypořádat s tím, že se svět změnil, zatímco jsem byl pryč. Evidentně nemůžu na 50 dní dát vale světu a čekat, že zůstane nezměněný,“ podotkl. To, co v soutěži prožíval, prý bylo hodně hluboké, ale stejně hluboké prožitky měl mezi tím také celý svět, míní Glasman.

Tento 38letý komunikační konzultant, který zároveň pracuje v nočním klubu, řekl, že omezené množství informací, které on a ostatní soutěžící měli, vedlo k tomu, že vážnost situace podcenil.

„Když jsme šli do domu, neměli jsme tušení o rozsahu šíření koronaviru a ve Švédsku nebyly žádné potvrzené případy. Žertovali jsme o celé té situaci kolem koronaviru, ale všechno to bylo v lehkém duchu - představovali jsme si, co by bylo, kdyby se všechno kolem změnilo na zombie film, až vyjdeme ven,“ vzpomíná.

Jak se zvyšovala vážnost pandemie, sílil také počet zpráv o nic netušících soutěžících. Objevovalo se srovnání se seriálem Dead Set, kde invaze zombií postihne všechny, s výjimkou soutěžících v domě reality show Big Brother.

Omezené informace o epidemii

V důsledku toho se švédští producenti rozhodli následovat příkladu svých německých kolegů a poskytnout lidem v domě o epidemii jen omezené informace. Podle Glasmana ale účinkující stejně nedokázali plně pochopit, co se „venku“ vlastně děje.

„Byl jsem tam celkem 50 dní s minimem informací z okolního světa. Je pro mě těžké od sebe oddělit jednotlivé dny nebo týdny z doby, kdy jsem byl uvnitř. Každopádně před několika týdny nám začali dávat informace. Chtěli, abychom věděli, že jsou všichni naši milovaní a blízcí v pořádku. Chtěli nás uklidnit,“ řekl.

Přímy přenos přerušen kvůli událostem „zvenku“

Přímý přenos pořadu byl krátce přerušen, aby se mohli soutěžící producentů zeptat, co se děje ve světě mimo natáčecí prostory. „Dozvídali jsme se fakta - že se zavírá spousta restaurací, že se lidé nesmí shromažďovat, že přestaly sportovní zápasy, že je omezená letecká doprava. V době, kdy jsme byli v domě, jsme byli asi nejzdravější lidi na planetě,“ dodal Glasman.

Formát reality show Big Brother, který původně vznikl v Nizozemsku, je stále populární po celém světě - včetně mnoha zemí, jež jsou nyní značně postižené koronavirem. Kanadská verze byla ukončena předčasně a výhru produkce poslala charitám bojujícím proti koronaviru.

Šokovaní soutěžící se od produkce dozvěděli, že pořad končí a oni se mají vrátit domů. „Součástí hry Big Brother je to, že jste odstřižení od skutečného světa - a je to děsivé, protože nevíte, co se tam děje,“ řekl kanadský soutěžící Hira Deol.

Brazilský Big Brother mezitím pokračuje, i když někteří fanoušci vedou online kampaň, aby diváci hlasováním poslali domů zdravotníky, kteří jsou mezi soutěžícími - v naději, že se budou moci zapojit do boje proti nemoci covid-19.