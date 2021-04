Falešný hudební festival přilákal do parku tisíce lidí. Aprílová akce se v Bruselu změnila ve válku s policií

Brusel Hudební festival naplánovaný do bruselského parku, který se ve skutečnosti neměl uskutečnit, jelikož šlo pouze o aprílový žert, se zvrtl v násilnosti. Akci měly ozdobit takové hudební ikony jako DJ Davi Guetta či Daft Punk, jak původně informovali organizátoři. I přes veškerá opatření projevilo o událost na sítích zájem 50 tisíc lidí a skutečně dorazily asi dvě tisícovky návštěvníků.

Hoax festival, jak jej označil americký deník The New York Times, vylákal z domovů velký počet lidí na omezené prostranství, a i když by do parku bez ohledu na akci dorazil díky pěknému počasí vyšší počet lidí, akce toto číslo ještě výrazně navýšila. Účastníci i přes varování policie odmítli odejít, skandovali hesla a házeli po policistech lahve. Policie nakonec musela davy rozehnat pomocí vodních děl. Několik účastníků i příslušníků policie se zranilo, a čtyři lidé byli zatčeni.

V Belgii platí lockdown od října, restaurace a bary jsou zavřené. Lidé pracují z domova a smí se vídat ve venkovních prostorech maximálně po čtyřech osobách za předpokladu ochrany nosu a úst. Minulý týden se však situace zhoršila, a tak tamní vláda restrikce ještě zpřísnila.

Premiér Alexander De Croo na sociálních sítích sdělil, že událost v parku byla naprosto nepřijatelná. „Rozumím, že jsou všichni z koronaviru už unavení, ale máme nastavená pravidla z nějakého důvodu, a ty platí pro každého z nás. Nemocnice se plní. Solidarita je nyní klíčem k zítřejší svobodě,“ uvedl.

Ministryně vnitra se k události také vyjádřila slovy: „Pro mnohé, obzvlášť pro mladé, je pandemie už příliš dlouhá, ale to co se odehrálo v parku Bois de la Cambre, bylo přímo fackou do tváře těm, kteří se restrikce snaží zodpovědně dodržovat.“