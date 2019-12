Učitelka a Miss Kentucky 2014 posílala intimní fotografie svému nezletilému žákovi. Hrozí jí 2 roky vězení

WASHINGTON Bývalá královna krásy amerického státu Kentucky a učitelka na druhém stupni základní školy se přiznala k sextingu, tedy posílání intimních zpráv či fotografií. Ty prý omylem odeslala jednomu ze svých nezletilých žáků. Nyní jí hrozí až dva roky za mřížemi.

Miss Kentucky 2014 Ramsey BethAnn Bearseová musela před soud v americké Virginii. Posílala totiž svému patnáctiletému studentovi fotografie svého obnaženého poprsí.



Vdaná Bearseová byla obviněna ze sexuálního obtěžování nezletilých už v prosinci roku 2018, načež byla dočasně postavena mimo službu ve škole Andrew Jacksona poblíž města Charleston, kde do té doby působila. Od té chvíle probíhalo vyšetřování.

„Udělala jsem chybu,“ omlouvala se Bearseová u soudu za necudné fotografie, které nezletilému chlapci posílala.

Podle Bearseové celá věc začala nevinně. Vždy prý byla v kontaktu se svými studenty na Snapchatu, aby se jich mohla ptát na školu nebo na to, jak se měli v létě. Konverzace s nezletilým žákem ale zašla příliš daleko, když se jí začal zpětně tázat on. Načež chlapci sdělila příliš mnoho informací o své životní situaci.

„Můj manžel trávil veškerý čas v práci a byl příliš zaměstnaný na to, aby mohl věnovat svou pozornost mně,“ vysvětlovala své chování Bearseová. „Navíc, od té doby, co jsem se přestěhovala do západní Virginie, jsem se cítila naprosto sama. Nemám tady rodinu, neměla jsem zde ani přátele,“ vyprávěla se slzami v očích.

Adresátem první obnažené fotografie měl prý původně být choť bývalé královny krásy. Jméno nezletilého studenta ale bylo dle jejích slov hned vedle jména manžela, a tak se „překlikla“.

Chlapce omyl zaujal a požadoval více fotek. „Zpanikařila jsem. Chtěla jsem chlapci raději vyhovět a na jeho žádost jsem mu poslala více fotografií.“ Bearseová nakonec chlapci poslala nejméně 4 obrázky svého nahého hrudníku, informuje server NYpost.com.

Matka chlapce potvrdila, že její syn navštěvoval charlestonskou školu od 6. do 8. třídy a Bearseová ho během této doby vyučovala.