Údajná superšiřitelka v Bavorsku je možná sama obětí, stovky testů neprokázaly spojitost s dalšími případy

Berlín Američanka, které byly v posledních dnech přisuzovány až desítky nakažených koronavirem v alpském horském středisku Garmisch-Partenkirchen, možná za žádným rozšířením infekce nestojí. Po několika stovkách testů se totiž ukázalo, že s ženou je možné spojit jen tři případy. Podle zpravodajské relace Tagesschau veřejnoprávní televize ARD tak zůstává otázkou, zda se žena sama nestala obětí šíření infekce v Garmisch-Partenkirchenu.

V uplynulých dnech média označovala Američanku za superšiřitelku či dokonce možnou vražedkyni, neboť podle nich nepočkala na výsledek testu a i s příznaky nemoci obrazila několik hospod a barů. Politici i veřejnost volali po jejím tvrdém potrestání kvůli porušení karantény. Mnichovská prokuratura následně uvedla, že případ prověřuje i jako možné ublížení z nedbalosti.



Pozadí událostí v městečku ale naznačuje, že vše bylo trochu jinak. Žena pracuje v hotelu pro americkou armádu, který byl kvůli zhruba třem desítkám případů nákazy na dva týdny uzavřen. Podle Tagesschau je možné, že se právě zde sama nakazila.

Rovněž argument, že nedodržela karanténu a nevyčkala na výsledek testu, není tak silný, jak se podle Tagesschau zdál. Po návratu z Řecka, které pro Německo není rizikovou oblastí, se před týdnem v pondělí nechala otestovat na koronavirus. To, že je pozitivní se dozvěděla ve středu, mezitím ale navštívila restauraci.

Ani zmiňované tažení po barech se zatím neprokázalo, protože zařízení nočního života jsou v Bavorsku stále uzavřená. V mezidobí mezi odběrem a výsledkem testu navštívila jen jednu hospodu, která je evidována jako stravovací podnik. S touto restaurací pak souvisí trojice nakažených, která by s ženou mohla být spojována. Jeden z nakažených v podniku pracuje a další dva byli hosté.

Ačkoli představitelé místních úřadů tvrdili, že porušila karanténu, tak o jejím nařízení panují pochybnosti. Úřady totiž nyní nejsou schopné upřesnit, jaké instrukce žena skutečně dostala. Podle expertů se mohla dozvědět, že její pozitivita je nepravděpodobná, takže byla přesvědčená, že je zdravá.

Tagesschau poznamenal, že to není jediný případ předčasného připsání viny za šíření koronaviru v Německu. Ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který by se rád příští rok stal kancléřem, v červnu prohlásil, že na místní jatka zavlekli infekci Rumuni a Bulhaři. Později komentář zmírnil a řekl, že vinu nebude nikomu přisuzovat. Kritici tehdy rovněž upozorňovali na to, že zahraniční zaměstnanci pracovali na jatkách v otřesných podmínkách.