Uganda hlásí konec epidemie eboly, 42 dnů je bez nových případů nákazy

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  14:00aktualizováno  14:00
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Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara v provincii Ituri vstoupilo do stávky, protože jim konžské úřady nevyplatily mzdu. (13. července 2026) | foto: AP

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
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Uganda je bez nových případů eboly, uvedl v úterý tamní ministr zdravotnictví Chris Baryomunsi. Konec šíření nákazy v zemi oznámil poté, co skončilo povinné 42denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů nákazy. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu ebolou nakazilo 20 lidí, z toho dva zemřeli. Patnáct z 20 nakažených pocházelo z Konga.

„Ministerstvo zdravotnictví po celou dobu důkladně sledovalo situaci v zemi a nezaznamenalo žádný nový případ eboly,“ uvedl Baryomunsi. Ministr však varoval obyvatele, aby zůstali ostražití a dodržovali bezpečnostní opatření.

Monitorovací období začalo 16. června, tedy dnem propuštění posledního ugandského pacienta z nemocnice. Chronologicky posledním propuštěným pacientem byl sice až 16. července občan Konga, Baryomunsi ale uvedl, že jeho případ se do odpočtu nezapočítal, protože se do Ugandy dostal nelegálním způsobem a v zemi neměl žádné kontakty.

„Musím dodat, že (začátek monitorovacího období) počítáme od posledního propuštěného ugandského státního příslušníka, protože posledním propuštěným případem byl konžský občan, který se do země dostal ukrytý v nákladním voze,“ řekl ministr.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. V Kongu bylo zaznamenáno již 3262 případů eboly, z toho 1437 pacientů nemoci podlehlo.

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