„Rusko pokračuje ve svém energetickém teroru. Další úder ohrozil životy tisíců horníků. Rusko nadále bojuje proti civilistům,“ uvedla ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková. „Taktika Rusů je jasná - nechat Ukrajince v zimě bez světla a tepla,“ dodala.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.
Není to přitom poprvé, co boje zasáhly i horníky v dolech. Například 19. října Rusové zaútočili na uhelný důl společnosti DTEK v Dněpropetrovské oblasti a pod zemí uvázlo téměř 200 lidí, píše server RBK-Ukrajina.
Na konci srpna podle něj ruské jednotky zasáhly důl stejné společnosti, přičemž jeden pracovník šachty zemřel a tři byli zraněni. Ve stejný den ostřelovaly ruské síly obce poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti, kvůli čemuž se bez proudu ocitly některé místní doly a v podzemí uvázly stovky horníků, všichni se dostali bezpečně na povrch, uvedl web.