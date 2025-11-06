Ruský útok vypnul proud v osmi dolech na Ukrajině. Evakuují se tisíce horníků

Autor: ,
  18:03aktualizováno  18:03
Osm uhelných dolů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti se kvůli ruskému útoku ocitlo bez elektrického proudu. Tou dobou bylo v podzemí 2595 horníků. Pracovníci šachet a záchranáři zorganizovali jejich evakuaci, která stále pokračuje, informovalo ve čtvrtek na telegramu ukrajinské ministerstvo energetiky. Podle prvotních informací nedošlo k žádným zraněním.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rusko pokračuje ve svém energetickém teroru. Další úder ohrozil životy tisíců horníků. Rusko nadále bojuje proti civilistům,“ uvedla ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková. „Taktika Rusů je jasná - nechat Ukrajince v zimě bez světla a tepla,“ dodala.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
347 fotografií

Není to přitom poprvé, co boje zasáhly i horníky v dolech. Například 19. října Rusové zaútočili na uhelný důl společnosti DTEK v Dněpropetrovské oblasti a pod zemí uvázlo téměř 200 lidí, píše server RBK-Ukrajina.

Na konci srpna podle něj ruské jednotky zasáhly důl stejné společnosti, přičemž jeden pracovník šachty zemřel a tři byli zraněni. Ve stejný den ostřelovaly ruské síly obce poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti, kvůli čemuž se bez proudu ocitly některé místní doly a v podzemí uvázly stovky horníků, všichni se dostali bezpečně na povrch, uvedl web.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.