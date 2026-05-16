Mrtvá velryba u dánského ostrova je opravdu Timmy, našlo se sledovací zařízení

  17:13
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno.

Podle agentury DPA o tom v sobotu informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.

Potápěči z dánské agentury pro ochranu přírody Naturstyrelsen a německý veterinář v sobotu velrybu znovu prohlédli a potápěli se i pod ní. Ještě v pátek dánský úřad oznámil, že u zvířete nebyl nalezen žádný vysílač. Až obnovené ohledání přineslo sobotní výsledek, jenž také znamená potvrzení toho, že selhala předchozí záchranná operace soukromé iniciativy. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu odtáhla na volné moře a 2. května ho vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Po vypuštění velryby nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. Německé úřady všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly v dubnu. O osud keporkaka se intenzivně zajímala média i veřejnost.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

