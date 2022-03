Rusko zabíjí naše děti. Musíte prokázat, že jste s námi, strádáme i za vás, vzkázal Zelenskyj Evropě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Bojujeme prostě za naši svobodu, za naši zemi,“ řekl Volodymyr Zelenskyj. „Nikdo nás nezlomí, jsme silní, jsme Ukrajinci,“ řekl. Včera bylo zabito šestnáct dětí. „Ve kterých vojenských podnicích pracovaly?“ zeptal se řečnicky ztichlých europoslanců.

Znovu apeloval na to, aby Unie Ukrajinu přijala do svých řad. „Bojujeme za to, abychom byli rovnocennými partnery Evropy,“ řekl s tím, že EU musí dokázat, že stojí za Ukrajinou. Země podle něj nyní obětuje své nejlepší lidi, aby se jí její sen splnil. Ukrajinci podle něj bojují i za zbytek Evropy a za společné hodnoty. „Pokud nás Evropa nenechá o samotě, zvítězíme,“ uvedl.

Prezident v pondělí podepsal žádost o přijetí své země do EU. Příslušné dokumenty už byly údajně odeslány Bruselu. Zelenskyj předtím prohlásil, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do EU podle nové speciální procedury.

„S námi budete silnější. My bez vás zůstaneme sami,“ poznamenal také, než svůj úterní proslov zakončil slovy „sláva Ukrajině“. Následoval potlesk.

Na ženevském fóru o odzbrojování dopoledne promluvil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Nic nemůže ospravedlnit raketové ostřelování obytných budov, školek, sirotčinců, nemocnic a sanitek, autobusů a miliony uprchlíků prchajících před ruskou střelbou,“ prohlásil přes videolink.

Ukrajinský velvyslanec ve Švýcarsku pak na konferenci oznámil, že Kyjev požaduje zvláštní jednání kvůli „hrozbám globálnímu míru a bezpečnosti pramenícím z ruské agrese proti Ukrajině, a to včetně aspektu zbraní hromadného ničení“.

Ruská armáda v úterý provedla raketový útok na správní sídlo v centru Charkova. Zasáhla i okolní budovy včetně opery či obytných domů. Rusové šestý den invaze výrazně více zapojili i dělostřelectvo severně od Kyjeva. Útok na centrum Charkova vyvolal v Kyjevě volání po dalších mezinárodních sankcích proti agresorovi.

„Ruský raketový útok na centrální náměstí Svobody a rezidenční čtvrti Charkova byly barbarským činem. Putin nedokáže Ukrajinu zlomit, tak v zuřivosti páchá další válečné zločiny a vraždí nevinné civilisty,“ reagoval na sociálních sítích Kuleba. „Svět musí udělat více. ZESILTE TLAK, NAPROSTO IZOLUJTE RUSKO,“ dopsal verzálkami.

Maďarsko, které v posledních letech udržovalo přátelské styky s Putinovým režimem, dalo najevo, že podpoří počátek přístupových rozhovorů s Ukrajinou.

„Maďarsko tuto iniciativu podporuje a vyzývá Brusel, aby tuto iniciativu zařadilo do své agendy,“ přihlásil se ministr zahraničí Péter Szijjártó k pondělní výzvě osmi východoevropských zemí včetně Česka.