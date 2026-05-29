Kyslík pro ruskou propagandu. Kyjev pojmenoval jednotku po nacionalistech, Poláci zuří

Autor: ,
  12:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Polský prezident Karol Nawrocki i polská diplomacie se ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, díky kterému ukrajinská vojenská jednotka dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i sovětům a na svědomí má brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů.
Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během setkání ve Varšavě (19. prosince 2025) | foto: Czarek SokolowskiČTK

Polský prezident Karol Nawrocki (6. května 2026)
Polský prezident Karol Nawrocki (6. května 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy...
Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...
9 fotografií

Zelenskyj pojmenování bojové jednotky po UPA tento týden označil za součást snah o obnovu historických tradic ukrajinské armády. Chtěl také vyzdvihnout její zásluhy. Jednotka je součástí ukrajinských sil pro zvláštní operace. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se podílela na obraně a osvobozování Kyjevské oblasti a podílela se na protiofenzivě v Charkovské oblasti.

Podle polského prezidenta Nawrockého Zelenskyj svým rozhodnutím „dodal nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě“. Navrhl, aby Polsko ukrajinského prezidenta zbavilo Řádu bílé orlice. Nejvyšší polské vyznamenání Zelenskyj obdržel v roce 2023 od tehdejšího prezidenta Andrzeje Dudy.

Zelenskyj podle Nawrockého ukázal, že v souvislosti „s oslavováním banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není Ukrajina z hlediska mentality připravená na to, aby se stala členem evropské rodiny“. Ti, kteří jsou pro vstup Ukrajiny do EU „bez žádných očekávání“, se mýlí, uvedl polský národněkonzervativní prezident.

Válka na Ukrajině

Protidronové sítě u ukrajinské Dužkivky (25. dubna 2026)
S ikonou na helmě. Ruský dělostřelec obsluhuje houfnici 2A36 Giacint-B
Slavutyč. Ukrajina si připomněl 40. výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl (26. dubna 2026)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (25. dubna 2026)
Práce protiletecké obrany nad Kyjevem (25. dubna 2026)
117 fotografií

Také mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór podotkl, že věc využije ruská propaganda, která se pokusí vrazit klín mezi Poláky a Ukrajince. „Na pojmenování ukrajinské jednotky Hrdinové UPA máme jednoznačně negativní pohled,“ vzkázal.

Toto rozhodnutí podle něj zraňuje památku obětí Ukrajinské povstalecké armády a brání v polsko-ukrajinském dialogu. O věci ve čtvrtek mluvil náměstek šéfa polské diplomacie Marcin Bosacki s ukrajinským velvyslancem ve Varšavě Vasylem Bodnarem.

Polsko patří mezi nejrozhodnější spojence Ukrajiny, jež se pátým rokem brání ruské agresi. Vztahy obou zemí nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.

Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.