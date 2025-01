Ukrajinští letci si stěžují: Přesouvají nás k prořídlé pěchotě. Zelenskyj žádá vysvětlení

Poslední rozkaz hlavního velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského o přesunu personálu dostaly jednotky vzdušných sil 11. ledna, píše portál Ukrajinska pravda s odvoláním na leteckého technika 114. taktické letecké brigády Vitalije Horževského a nejmenovaného důstojníka vzdušných sil. Podle portálu by mělo být převeleno přes 5000 vojáků.

Horževskyj, jehož se prý převelení také týká, tvrdí, že už loni bylo z jeho jednotky přesunuto k pozemním silám 250 lidí a letos by jich mělo být přes 200. „Chápu, že musíme bránit naši zemi, ale letectvo je také potřeba. Musí být neustále udržováno v bojové pohotovosti. Výcvik leteckého specialisty není jeden rok přípravy a praxe,“ uvedl Horževskyj.

Ukrajinska pravda dále píše, že se přesuny týkají několika brigád letectva. „Naposledy nám řekli, že přesouvají ‚nedůležité specialisty‘. Ale pochopte: protiletadlový raketový systém je kolektivní zbraň. I když odebereme řidiče nebo strážného, účinnost jednotky klesne,“ řekl nejmenovaný důstojník.

Generální štáb uklidňuje

Generální štáb mezitím na Facebooku sdělil, že přesuny vysoce nedostatkových specialistů z letectva k pěším jednotkám neplánuje a naopak vzdušné síly navyšují počet technického a leteckého personálu. „Zároveň určité kategorie personálu vzdušných sil, ale i dalších složek ukrajinské armády, po předběžném výcviku ve výcvikových střediscích posilují pozemní jednotky, výsadková a útočná vojska atd.,“ uvedlo velení ukrajinské armády v prohlášení.

Situace na frontě je podle něj obtížná a na mnoha místech chybí pěchota. Přesuny jsou tak vynuceným krokem k posílení obrany, uvedl generální štáb a dodal, že hlavní velitel ukrajinské armády zakázal přesuny technologických specialistů a těch, kteří podstoupili výcvik za hranicemi na zahraniční vojenské technice.

„Dnes bylo hodně různých informací, pobouření, diskuzí ohledně přesunů. Dal jsem pokyn k vyjasnění všeho veřejnosti a k tomu, abychom nesnižovali počty specialistů, které vzdušné síly potřebují k plnění bojových úkolů,“ řekl Zelenskyj ve svém večerním videoposelství. Dodal, že se to týká letectva, protivzdušné obrany i takzvaných mobilních palebných skupin.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi do země 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje rozsáhlou část ukrajinského území a v poslední době invazní síly podle médií postupují na východě země nejrychleji od prvních týdnů invaze.

Bezprostředně po vpádu ruských vojsk narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně. Země však později začala čelit nedostatku vojáků, kteří vlast brání před větší a lépe vybavenou ruskou invazní armádou. Obě strany také podle dostupných informací zaznamenaly vysoké ztráty. Zelenskyj loni podepsal zákon, jenž mění pravidla mobilizace a má usnadnit povolávání mužů do zbraně. Snížil také povolávací věk z 27 na 25 let.