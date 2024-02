Čistka v ukrajinské armádě může být větší, ve hře je i šéf generálního štábu

Zelenskyj o víkendu připustil v rozhovoru v italské televizi RAI, že uvažuje o výměně několika vysoce postavených činitelů, a to nejen v armádě.

Zalužného se zastal kyjevský starosta Vitalij Kličko, upozornila Ukrajinska pravda. Starosta metropole varoval před dopady na bojeschopnost ozbrojených sil a semknutost společnosti, pokud by „politika zvítězila nad zdravým rozumem a zájmy státu“.

„Šaptala také opustí generální štáb. U všech ostatních je to nejisté,“ řekl jeden z vysoce postavených nejmenovaných zdrojů ukrajinského webu. „Ke všem těmto událostem (výměna Zalužného a Šaptaly) může dojít v polovině týdne,“ dodal jiný zdroj. Ukrajinska pravda se odvolává na zdroje v prezidentově týmu i ve vojenských kruzích, podle nichž pokračují konzultace o změnách ve velení armády.

Zalužnyj se k možnosti svého odvolání dosud veřejně nevyjádřil. Na svém facebookovém účtu dnes gratuloval Šaptalovi k narozeninám. „Bude to pro nás ještě hodně těžké, ale rozhodně se nikdy nebudeme stydět,“ napsal generál, který dále vyjádřil vděk za to, že Šaptala stojí při něm „v životě i během války“.

Zelenskyj o víkendu italské televizi řekl, že zvažuje výměnu vícero lidí ve vedení země. „Je potřeba reset, mám na mysli výměnu některých státních činitelů, a to nejenom v armádě. Přemýšlím o této výměně. Je to otázka pro celé vedení země,“ uvedl prezident podle agentury Reuters.

Řada médií v poslední době psala o údajném konfliktu mezi Zelenským a Zalužným. Podle agentury AP napětí mezi těmito dvěma činiteli narůstalo po letní neúspěšné protiofenzivě a v době, kdy se země potýká s nedostatkem munice, vojáků a řeší otázku další mobilizace. Ta je prý jednou z oblastí neshod.

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Zalužnyj se na Ukrajině těší velké podpoře. Obdiv Ukrajinců si vysloužil za velení armádě na začátku ruské invaze, kdy Ukrajinci odrazili ruské pozemní tažení na Kyjev a posléze znovu dobyli zpět velké části Rusy okupovaného ukrajinského území na severu, severovýchodě a jihovýchodě Ukrajiny.

Starosta Kyjeva Kličko dnes připomněl, že právě díky Zalužnému Ukrajinci uvěřili armádě, která se nyní těší největší důvěře, a vedení země by si proto mělo uvědomit závažnost chystaných kroků a svou odpovědnost v situaci, kdy Ukrajina doslova bojuje o život.

„Je nezbytné ukončit politické intriky a vnitřní boje. Dnes musíme bojovat za jedinou věc - za vítězství Ukrajiny,“ zdůraznil. Server Meduza připomněl, že Kličko se zastal generála i koncem loňského roku poté, co Zalužnyj v časopise The Economist varoval, že se válka dostala do slepé uličky a poziční boje mohou trvat roky.