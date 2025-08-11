Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu Caliber.Az Baku zvažuje, že v odvetě vyzbrojí Ukrajinu.
Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást transbalkánského plynovodu, kterým na konci července začal proudit ázerbájdžánský plyn na Ukrajinu. (6. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal se svým ázerbájdžánským...
Ruské síly vyslaly v noci 8. srpna pět dronů na ropný sklad ázerbájdžánské společnosti SOCAR v Oděské oblasti. Čtyři zaměstnanci SOCAR utrpěli vážná zranění. Dva dny předtím Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást transbalkánského plynovodu, kterým na konci července začal proudit ázerbájdžánský plyn na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli telefonoval prezidentovi Ázerbájdžánu Ilhamu Alijevovi. „Během telefonického rozhovoru obě strany odsoudily cílené letecké údery Ruska na ropný sklad ázerbájdžánské společnosti SOCAR a další objekty naší země na území Ukrajiny,“ uvedl Ázerbájdžán v prohlášení.

„Ukrajina to považuje za cílený pokus Ruska zablokovat energetické trasy, které nám a dalším evropským zemím zaručují energetickou nezávislost,“ uvedl Zelenskyj. Alijevovi poblahopřál, že za asistence amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřel s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem deklaraci o ochotě uzavřít mírovou dohodu, jež by měla udělat tečku za letitým sporem o Náhorní Karabach.

Caliber.Az s odvoláním na „důvěryhodné zdroje“ tvrdí, že Baku zvažuje zrušení embarga na dodávky zbraní Ukrajině, pokud bude Rusko pokračovat ve své agresivní politice vůči zájmům Ázerbájdžánu. Podotýká, že situace nevyhnutelně povede k ještě většímu prohloubení krize v bilaterálních vztazích.

Mezi Ázerbájdžánem a Ruskem momentálně vládne napětí. Vztahy nejdříve loni v prosinci výrazně pošramotilo sestřelení ázerbájdžánského dopravního letadla ruskou protivzdušnou obranou. Následně olej do ohně přilila smrt dvou příslušníků ázerbájdžánské diaspory v Jekatěrinburgu. Baku reagovalo zatčením osmi Rusů. Za facku Moskvě se považuje i uzavření dohody s Arménií bez ruského angažmá, které přitom bylo zvyklé být v regionu dominantní diplomatickou silou.

