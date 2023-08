Ukrajina pokračuje v tažení k Azovskému moři. Padl další opěrný bod Rusů

„Urožajne osvobozeno. Naši obránci upevňují své pozice na okrajích. Ofenzíva pokračuje,“ napsala ráno Maljarová.

Vojáci ukrajinské 35. samostatné brigády námořní pěchoty později na facebooku zveřejnili video, které podle nich zachycuje vyhnání okupačních sil. Na záběrech je podle agentury Unian vidět, jak ukrajinští vojáci útočí na invazní jednotky pomocí různých zbraní a ti Urožajne „v panice“ opouštějí. Video rovněž z výšky zachycuje zkázu v obci způsobenou boji a jiné záběry ukazují ukrajinské bojovníky, jak vztyčují státní vlajku nad zničeným památníkem.

Před ruskou invazí na Ukrajiny žilo v Urožajne, které se nachází ve Volnovašském okrese, necelých 2 000 lidí, poznamenal Unian. Podle této agentury ruské okupační síly obsadily vesnici loni v březnu.

Sousední vsi Urožajne a Staromajorske, jejíž osvobození Kyjev oznámil na konci července, byly o víkendu na proruských kanálech na telegramu zmiňovány jako místa prudkých bojů. O bojích v oblasti hovořili také ukrajinští představitelé a ruské okupační úřady.

Rusové čelí stále většímu tlaku, píší média

List The New York Times o víkendu napsal, že Kyjev u Urožajne do boje nasadil tisíce vojáků a těžkou techniku. „Pokud se jim podaří prorazit nebo obejít Urožajne, budou zhruba 80 kilometrů od významných přístavních měst Berďansk a Mariupol u Azovského moře. S každou milí postupu ukrajinské síly vystavují ruské zásobovací linie většímu a většímu tlaku,“ napsal list.

Ukrajina se zřejmě snaží vrazit klín mezi ruské invazní jednotky okupující jih země, ale naráží na silné obranné linie a postupuje bez letecké podpory, podotkla agentura AP.

Informaci o dobytí obce ukrajinskou armádou zatím nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Moskva ztrátu obce nepotvrdila, ale ruské ministerstvo obrany podle Reuters sdělilo, že jeho dělostřelectvo a letadla útočí na ukrajinské síly v oblasti Urožajne.

Rusko naopak podle dostupných informací podniká ofenzívu na severovýchodě Ukrajiny. „Útočné oddíly nepřítele... se každý den snaží na různých směrech prolomit obranu našich jednotek s cílem zablokovat a později dobýt Kupjansk,“ uvedl odpoledne generálplukovník Syrskyj, který podle svých slov strávil na tomto úseku fronty většinu dne a po diskuzi s tamními veliteli přijal „důležitá rozhodnutí“ s cílem posílit obranu. O jaká opatření se jedná, neupřesnil.

Ofenzíva ruských jednotek u Kupjansku začala v polovině léta, píše na svém ruskojazyčném webu stanice BBC, podle níž se invazním jednotkám podařilo v tomto sektoru postoupit o několik kilometrů, ale zatím se ke strategicky důležitému městu výrazněji nepřiblížily. Rusové Kupjansk okupovali prakticky od začátku své invaze na Ukrajinu až do loňského září, kdy Ukrajinci město osvobodili.

U Lymanu, který se nachází jižněji od Kupjansku, se podle Syrského ruská armáda přeskupuje a nahrazuje jednotky, které kvůli ztrátám přišly o bojové schopnosti. Situaci u Bachmutu, který se ukrajinské ozbrojené síly podle BBC snaží obklíčit, Syrskyj označil jako obtížnou, ale pod kontrolou. Ukrajinci tam podle něj postupují.