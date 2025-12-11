Britské ministerstvo obrany uvedlo, že osmadvacetiletý desátník George Hooley zemřel během testu ukrajinských obranných schopností, nikoli při nepřátelské palbě. Jde o první potvrzení, že členové britského parašutistického sboru jsou na Ukrajině, uvádí britský portál The Telegraph.
Vojenský zdroj řekl stanici BBC, že při incidentu zemřeli i dva Ukrajinci a další byli zraněni. Údajně testovali vojenský záchytný dron.
Britský premiér Keir Starmer ve středu prohlásil, že 28letý George Hooley z výsadkářského pluku se ctí sloužil vlasti ve jménu svobody a demokracie po celém světě. „Patřil k malému počtu britských vojáků na Ukrajině,“ řekl.
Podle listu Financial Times na Ukrajinu dorazilo v uplynulých letech mnoho britských dobrovolníků. Dle veřejně dostupných informací od roku 2022 zemřelo nejméně 15 z nich. Někteří podepsali vojenské smlouvy s ukrajinskou armádou poté, co prezident Zelenskyj ve stejném roce vyzval cizince s vojenskými zkušenostmi, aby ve válce pomohli jeho armádě.
V červenci britský ministr obrany John Healey informoval parlament, že britští vojáci jsou na Ukrajině z důvodu průzkumu nových bezpečnostních opatření v případě příměří.
Londýn klame občany, tvrdí Moskva
„Londýn musí upřímně přiznat, co jejich Hooley zde dělal,“ uvedla Zacharovová. „Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat.“
Podle ní přítomnost britských vojáků není překvapení. Chce po britské vládě, aby neklamala své občany tvrzením, že britští vojáci poslaní na Ukrajinu jsou jen poradci a instruktoři. Británie už dříve přiznala, že malý počet britského vojenského personálu působí na Ukrajině, kde zajišťuje bezpečnost britským diplomatům a poskytuje podporu ukrajinské armádě. Nepůsobí ale na frontě.
Zacharovová obvinila příslušníky britské armády, že pomáhají Kyjevu „uskutečňovat teroristické útoky a extremistické úkony“ na přímé příkazy Londýna.
Mluvčí dodala, že britští vojáci jsou legitimním vojenským cílem. Moskva dlouhodobě tvrdí, že Ukrajinci jsou nástroje v rukou Západu proti Rusku.