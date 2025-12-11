Na Ukrajině zahynul britský výsadkář. Moskva žádá vysvětlení, mluví o terorismu

Autor: ,
  16:50aktualizováno  16:50
Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že osmadvacetiletý desátník George Hooley zemřel během testu ukrajinských obranných schopností, nikoli při nepřátelské palbě. Jde o první potvrzení, že členové britského parašutistického sboru jsou na Ukrajině, uvádí britský portál The Telegraph.

Vojenský zdroj řekl stanici BBC, že při incidentu zemřeli i dva Ukrajinci a další byli zraněni. Údajně testovali vojenský záchytný dron.

Britský premiér Keir Starmer ve středu prohlásil, že 28letý George Hooley z výsadkářského pluku se ctí sloužil vlasti ve jménu svobody a demokracie po celém světě. „Patřil k malému počtu britských vojáků na Ukrajině,“ řekl.

Podle listu Financial Times na Ukrajinu dorazilo v uplynulých letech mnoho britských dobrovolníků. Dle veřejně dostupných informací od roku 2022 zemřelo nejméně 15 z nich. Někteří podepsali vojenské smlouvy s ukrajinskou armádou poté, co prezident Zelenskyj ve stejném roce vyzval cizince s vojenskými zkušenostmi, aby ve válce pomohli jeho armádě.

V červenci britský ministr obrany John Healey informoval parlament, že britští vojáci jsou na Ukrajině z důvodu průzkumu nových bezpečnostních opatření v případě příměří.

Londýn klame občany, tvrdí Moskva

„Londýn musí upřímně přiznat, co jejich Hooley zde dělal,“ uvedla Zacharovová. „Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat.“

Podle ní přítomnost britských vojáků není překvapení. Chce po britské vládě, aby neklamala své občany tvrzením, že britští vojáci poslaní na Ukrajinu jsou jen poradci a instruktoři. Británie už dříve přiznala, že malý počet britského vojenského personálu působí na Ukrajině, kde zajišťuje bezpečnost britským diplomatům a poskytuje podporu ukrajinské armádě. Nepůsobí ale na frontě.

Zacharovová obvinila příslušníky britské armády, že pomáhají Kyjevu „uskutečňovat teroristické útoky a extremistické úkony“ na přímé příkazy Londýna.

Mluvčí dodala, že britští vojáci jsou legitimním vojenským cílem. Moskva dlouhodobě tvrdí, že Ukrajinci jsou nástroje v rukou Západu proti Rusku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Úhel pohledu

Budoucnost českého průmyslu? Nečekejme, jak dopadnou Němci, postarejme se o sebe sami

Celosvětová pandemie covidu a na ni navazující válka na Ukrajině...

Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Firmy Agrofertu neměly kvůli střetu zájmů dostávat ani státní zakázky, uvedl soud

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Na Ukrajině zahynul britský výsadkář. Moskva žádá vysvětlení, mluví o terorismu

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Kniha roku před 100 lety: jaké byly knižní hity roku 1925 a co z nich čteme dodnes?

ilustrační snímek

Pellegrini Ficovi vetoval zrušení úřadu pro whistblowery, nelíbí se mu rychlé jednání

Slovenský prezident Peter Pellegrini v Národní radě (28. května 2025)

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....

Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Politický diář

Zbláznili se? Topolánek se diví kritikům Babiše. A ploténka jako elegantní řešení

Viditelně pohublý bývalý premiér Mirek Topolánek

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu. Šetří, jak byly pořízeny

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.